El curs de Creació Audiovisual de la Casa d’Oficis estrenarà seu

El curs de Creació i Producció Audiovisual, una de les formacions de la Casa d’Oficis de l’IMFE Mas Carandell, estrenarà aviat aules. L’Ajuntament de Reus ja ha conclòs les obres d’adequació de la seva nova seu, a les antigues dependències de Protecció Civil, al carrer de Sant Carles i Sant Josep, al barri del Carme, i està enllestint les gestions prèvies a l’obertura del centre, com la neteja o el trasllat d’equipaments.

Fonts municipals apunten que està previst que tot quedi a punt «durant la primera quinzena» de setembre. El regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, apunta que, amb el trasllat, «retornem aquestes formacions, sorgides fa gairebé dues dècades, al seu lloc d’origen», en referència a la relació d’aquests estudis amb la Llei de Barris i la dinamització social i formativa que ha volgut tenir la iniciativa al llarg dels anys en aquesta zona de la ciutat.

«A més, continuem apostant per formacions en un sector com l’audiovisual, plenament vigent en molts aspectes del nostre dia a dia i que permet obrir moltes portes del mercat laborals als i les joves que en participen», assenyala l’edil Subirats.

Pel que fa a les noves instal·lacions del carrer de Sant Carles i Sant Josep, «permetran millorar les condicions del dia a dia dels alumnes i docents, connectar-los també amb el dia a dia del barri i les històries que amaga, i ho faran amb millores tècniques que també permetran millorar la qualitat de la formació», destaca el regidor d’Empesa, Formació i Ocupació.

Cal recordar que la Casa d’Oficis és un programa dual —formació i treball— de dotze mesos destinat a joves d’entre 16 i 29 anys en situació d’atur, residents a la ciutat i amb un nivell d’estudis mínims de l’ESO.

El nou espai estarà compost per dues aules, un bany adaptat, un altre de senzill, una sala de professors que servirà com a administració i un àmbit d’accés i recepció. L’aula d’informàtica tindrà una capacitat per a vuit alumnes. El pressupost previst de les obres era d’un total de 114.777 euros (IVA inclòs).

