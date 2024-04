La Fira Camins d’FP ofereix a Reus més d’una quarantena d’oportunitats de formació

La Fira Camins d’FP va obrir les portes ahir en el primer dels dos dies que estarà obert al públic perquè joves i famílies puguin descobrir l’oferta formativa del territori. Aquesta compta amb més d’una quarantena d’expositors amb cicles formatius d’àmbits diferents com la gastronomia, l’horticultura, la programació, entre d’altres.

El regidor de l’àrea d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, es mostra satisfet i amb bones expectatives. «Aquesta fira va dirigida a aquells joves que volen descobrir per on adreçar els seus estudis i, per altra banda, a totes aquelles persones en edat professional que vulguin millorar o canviar de professió, aquí també tenen oportunitat», assegura el regidor.

Per un altre costat, la regidora de l’àmbit d’Educació de l’Ajuntament de Reus, Pilar López, afirma que «han estat molts mesos de treball i planificació» per a portar a terme aquest esdeveniment. «Esperem que aquesta fira doni resposta tant a joves com a professionals, i també a les seves famílies», preveu la regidora.

El secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa, considera que «la Fira Camins és un exemple magnífic de la transformació del sistema de la formació professional a Catalunya». A més, creu que «és una manera de què el territori tingui veu». «La formació professional i en general són oportunitats, i els ho hem d’oferir tant a aquells que busquin la primera oportunitat com als que busquin altres oportunitats», sentencia.

Una fira del territori

Tot i celebrar-se a la Fira Reus Events, es tracta d’un esdeveniment que compta amb la col·laboració dels consistoris de Tarragona, Cambrils, Valls, Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, la Diputació de Tarragona, els serveis territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el SOC i el SEPE.

Entre les ofertes que hi ha trobem la Casa d’Oficis de Reus, gestionada per Mas Carandell. Entre les seves ofertes hi ha la del cicle de ‘Creació i producció audiovisual d’un videojoc’, que ofereix sis mesos de formació. El responsable de l’expositor, Marc Domènech, comenta que «és una formació molt pràctica per així oferir tot allò que demanen les empreses».

També és el cas de l’IES d’Horticultura i Jardineria de Reus. El cap d’estudis del centre, Eduard Pellicer, explica que «ens dediquem a explicar tota l’oferta formativa que fem a l’institut i també quines sortides hi ha, quines són les empreses que necessiten aquests perfils professionals». «Hem detectat que molta gent sobretot ve a preguntar-nos justament quines són les sortides professionals i quin és el grau d’inserció, que és molt alt en aquest cas», assegura el cap d’estudis de l’IES d’Horticultura i Jardineria.