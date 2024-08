La nutrició de precisió millora els hàbits alimentaris i la salut, segons Eurecat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi sobre nutrició personalitzada desenvolupat pel centre tecnològic Eurecat Reus apunta al potencial de les recomanacions nutricionals adreçades a grups homogenis de persones en funció de les afinitats en el seu metabolisme, per millorar el seu comportament alimentari i optimitzar la seva salut.

L’estudi, que s’enquadra en el projecte Preventomics, utilitza anàlisis de ciències òmiques combinades amb la genètica i l’anàlisi de marcadors clínics i bioquímics clàssics per realitzar aquesta agrupació segons el metabolisme de cada persona, anomenada metabotipació.

Els resultats d’aquest estudi han estat publicats per la revista American Journal of Clinical Nutrition i recollits en l’editorial de la publicació, que destaca el potencial de la nutrició personalitzada i de precisió per millorar els hàbits nutricionals a nivell individual i de la població en general, en comparació amb les recomanacions nutricionals genèriques tradicionals.

L’estudi ha classificat els 193 voluntaris participants a partir de biomarcadors vinculats amb el metabolisme de carbohidrats i lipídic, la inflamació, l’estrès oxidatiu i la microbiota, amb efecte potencial en el metabolisme de cada individu, amb la finalitat de poder fer unes recomanacions concretes segons el grup al qual pertanyien.

En aquest punt, el treball científic ha revelat que amb el sistema Preventomics és possible diferenciar els individus que tindran una major resposta a determinades intervencions dietètiques en el seu organisme dels que necessiten altres recomanacions.

Els resultats han reflectit també tendències positives en les persones participants pel que fa a l’elecció d’aliments més saludables, així com millores en paràmetres vinculats amb la salut associades a les recomanacions nutricionals realitzades i basades en metabotips concrets.

D’acord amb l’estudi, l’aproximació innovadora proposada en el projecte Preventomics ha mostrat que el sistema de recomanació té la capacitat de caracteritzar cada individu, de manera que és possible dissenyar consells nutricionals personalitzats sobre la dieta habitual que siguin efectius per millorar els seus hàbits i la seva salut. Alhora, pot diferenciar a priori quins individus respondran millor a determinades dietes.

En aquest sentit, el sistema de nutrició personalitzada desenvolupat per Eurecat dins del projecte Preventomics proposa recomanacions nutricionals i d’estil de vida perquè cada persona pugui dur a terme canvis en els seus patrons alimentaris, incrementant o disminuint el consum de determinats aliments, per optimitzar el funcionament del seu metabolisme i tenir una salut òptima a llarg termini, reduint el risc de desenvolupar certes malalties d’elevada prevalença entre la població i estretament lligades als hàbits alimentaris, com algunes malalties cardiovasculars, la resistència a la insulina o l’obesitat, entre d’altres.

Entre les persones participants en l’estudi d’intervenció nutricional, després de quatre mesos s’han detectat canvis positius en els hàbits dietètics i beneficis en alguns dels paràmetres de salut generals, el que demostra que les recomanacions mitjançant aquest sistema digital podrien ser beneficioses per a les persones a llarg termini.

Per al desenvolupament del projecte, es va crear una simulació en línia de comerç electrònic que permetia realitzar la llista de la compra sobre un catàleg real de supermercat, seguint les recomanacions personalitzades de Preventomics, que s’han basat en l’anàlisi mitjançant ciències òmiques de 49 biomarcadors i 180 variants genètiques. A banda, el sistema en línia es va dotar d’un programa per afavorir el canvi de comportament.

En l’estudi hi ha participat un equip multidisciplinari d’Eurecat amb investigadors de l’Àrea de Biotecnologia i de les Unitats de Nutrició i Salut, de Salut Digital i del Centre de Ciències Òmiques, una unitat mixta de la Universitat Rovira i Virgili i Eurecat. Així mateix, el projecte Preventomics, finançat pel programa europeu Horizon 2020, ha comptat amb la participació d’un consorci internacional de 19 socis.

