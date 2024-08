Veritas dona el producte excedent o amb una data de caducitat propera al Taller Baix Camp

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La botiga de Veritas del Mercat Central de Reus participa en el programa de Gestió Alimentària impulsat per l’Ajuntament de Reus i dona el producte excedent o amb una data de caducitat propera amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari.

La botiga, oberta el maig passat al nou accés del Mercat Central, obre de dilluns a dissabte de 8:00 a 20:00 h. Des d’aquest estiu, dos dies a la setmana –dimarts i divendres–, un equip del Taller Baix Camp es desplaça fins a la botiga per emportar-se el menjar que l’establiment ha retirat del circuit de venda però que encara es troba en perfecte estat per a consumir.

Evitar el malbaratament alimentari

Pel que fa a la resta de botigues dels Mercats de Reus també es posen en contacte de manera periòdica per donar aliments frescos al Programa de Gestió Alimentària. Aquesta col·laboració és molt activa en el cas del Mercat del Camp, on tant els pagesos de l’AgroMercat com els Majoristes de fruita i verdura hi aporten fruita i verdura cada setmana.

L’actual iniciativa parteix del Programa per a la recuperació d’aliments frescos i cuinats per a persones amb pocs recursos econòmics a Reus, creat l’any 2012 en un context de crisi econòmica. Després d’anys de funcionament, aquest projecte s’ha consolidat i ha fet de Reus una ciutat capdavantera en l’àmbit de la gestió alimentària, amb una incidència molt positiva en els àmbits social i ambiental.

Des de gener de 2022, quan el Centre Social El Roser va començar a funcionar, el programa de gestió alimentària es coordina i es lidera des d’aquest equipament municipal que depèn de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials. A més, el menjador social i el rebost social ubicats en aquest centre també reben aliments, frescos i cuinats, a través d’aquest programa.

L’objectiu del Programa de Gestió Alimentària de Reus és recuperar els aliments frescos que, tot i que són aptes per al consum humà, quedarien fora del circuit comercial i acabarien com a residus. Uns aliments frescos que passen per un procés de triatge en un centre especial de treball i són repartits, junt amb altres productes alimentaris, per les entitats socials que formen part de la Xarxa de Distribució d’Aliments i el Menjador Social entre les famílies en situació de vulnerabilitat.

Et pot interessar