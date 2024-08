Veïns i oposició proposen què fer amb la nau del Carrilet de Reus: pisos, una biblioteca o oficines municipals

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La presentació de l’avantprojecte va permetre començar a albirar com es transformarà el barri del Carrilet, amb la seguretat que el mercat no es mourà de l’emplaçament actual. Quedà, però, un dubte per resoldre: què passarà amb la nau que l’anterior equip de govern va adquirir a l’avinguda del Carrilet per traslladar-hi les parades?

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, informà que «s’està treballant» en la qüestió. Una nova biblioteca, pisos de protecció oficial, un centre assistencial, oficines municipals o un espai d’interpretació de la Setmana Santa són cinc de les propostes que plantegen veïns, entitats i l’oposició.

El president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, Marcos Massó, considera que la millor opció seria que fos «un equipament profitós per a l’Ajuntament, encara que fos per guardar-hi els Gegants», tot recordant la voluntat expressada pel PSC en campanya d’ubicar-hi la Casa de la Festa. També suggereix que aculli oficines municipals «perquè la gent pugui anar-hi tranquil·lament i saber que hi ha tres o quatre serveis». «Jo crec que quelcom maco pensaran», desitja Massó.

Al capdavant de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, el seu president, Jaume Piñol, pensa que la nau «és prou gran per encabir-hi dos espais: un que sigui destinat a Casa de la Festa, per als elements festius, i l’altre hauria de ser una espècie de centre d’interpretació de la Setmana Santa, on poder-hi encabir els passos» i subratlla que les confraries «tenen un patrimoni immens que és alhora patrimoni de ciutat». El regidor no adscrit José Ruiz posa sobre la taula l’opció de «dedicar una part» a un «Museu de la Setmana Santa».

Ruiz afirma que també podrien construir-s’hi pisos de protecció oficial, deixant una zona verda, o «espais multiús de ciutat, com, per exemple, fer una altra biblioteca més cèntrica». Massó comparteix ideal i veuria amb bons ulls «una biblioteca, un espai perquè la gent pugui anar a passar la tarda». La portaveu de la CUP, Mònica Pàmies, assegura que l’interrogant que planeja «una bona oportunitat per activar un vertader procés de participació».

«Veiem necessari destinar aquesta nau en desús a la ciutat, essent conscients que l’ús social és urgent i que cal garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania», expressa. Des del PP, Sílvia Virgili pensa que s’hauria de convocar «una crida ciutadana per veure quines són les necessitats del barri» i apunta que «és un espai prou ampli per poder ubicar-hi diferents associacions».

El portaveu de Vox, Julio Pardo, alerta que l’immoble «requerirà una despesa important per qualsevol sigui l’activitat» i declara que una de les denúncies recurrents del veïnat és «la falta de centres assistencials de diverses tipologies». Al seu torn, la portaveu de Junts per Reus, Teresa Pallarès, defensa que el projecte del Carrilet ha de ser «de ciutat i no d’un govern en concret» i afirma que es reunirà amb els agents implicats per escoltar i recollir les seves opinions i inquietuds.