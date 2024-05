L’Ajuntament de Reus canviarà les calderes obsoletes de sis centres educatius

Fotografia d’arxiu de l’Escola Misericòrdia, on està previst efectuar intervencions.Aj. Reus

L’Ajuntament de Reus té previst substituir les calderes de sis centres educatius de la ciutat en considerar que estan obsoletes, ateses les dificultats que comporta trobar els recanvis adequats per efectuar les reparacions pertinents.

Les actuacions es duran a terme, en un futur —encara restarà redactar el projecte corresponent—, a les escoles Rubió i Ors, Cèlia Artiga, Marià Fortuny, General Prim, Misericòrdia —a l’edifici del parvulari— i Eduard Toda. «Des d’aquest govern duem a terme una escolta activa per tot allò que preocupa als ciutadans i les ciutadanes, i l’estat dels centres educatius és una de les nostres prioritats», valora la regidora d’Educació i Ciutadania, Pilar López.

En diverses escoles, existeixen calderes que estan en funcionament des del 1989 i, en l’actualitat, ja no es troben recanvis. L’edil destaca que la substitució total per obsolescència «té diversos beneficis». En primer lloc, «garanteix un funcionament eficient i segur de la caldera, cosa que pot ajudar a prevenir possibles avaries costoses en el futur».

A més, «un manteniment adequat perllonga la vida útil de la caldera i millora el rendiment energètic, cosa que es pot traduir en estalvis a llarg termini en costos d’energia», subratlla. «En resum, el manteniment per substitució és una inversió intel·ligent per garantir el bon funcionament i l’eficiència de la caldera», tanca López.

Tot i que la redacció del projecte permetrà definir les intervencions concretes i ajustades a cada cas, la documentació prèvia considera que caldrà substituir les antigues calderes per nous equips, de gas de condensació d’alt rendiment. També s’hauran d’instal·lar sistemes de control de la calefacció i els elements de seguretat necessaris. Per a l’Escola Eduard Toda, es preveu la implantació d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària amb bomba de calor i un circuit d’aigua freda i calenta per als vestuaris.

Cal recordar que no és l’única actuació que l’executiu local desenvolupa per millorar l’estat dels centres educatius. Al febrer, va iniciar-se un pla de xoc de pintura a les escoles públiques, que s’allargarà fins a finals d’any. Així mateix, el pla d’inversions del 2024 preveu començar a executar les actuacions previstes en el pla de manteniment, reposició i millores a les escoles.

El consistori ha tret recentment a licitació el contracte de serveis per a la redacció del projecte de substitució i millora de les instal·lacions tèrmiques, amb un pressupost base de 8.228 euros (IVA inclòs). Per a l’elaboració de la documentació, es podran visitar a les diferents sales de calderes per definir l’abast específic de cada actuació.