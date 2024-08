L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus registra 176 primeres visites en un any de gent que vol deixar el tabac

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unitat de Tabaquisme de l’Hospital Universitari Sant Joan va registrar 176 primeres visites entre juny del 2023 i juny del 2024. Són 176 persones que estan decidides a deixar de fumar o, com a mínim, a reduir el consum, però que necessiten un cop de mà per aconseguir el seu objectiu.

Meritxell Cortasa, infermera de la Unitat de Tabaquisme, explica que, durant la primera visita, «la més extensa», s’avaluen els condicionals de la vida del pacient i s’elabora un pla individualitzat que anirà acompanyat d’un seguiment de sis mesos o més.

«Si a una persona se li dona una medicació i no es fa res més, l’eficàcia no és tan superior com si hi ha un seguiment al darrere», subratlla la metgessa adjunta del Servei de Pneumologia, Lourdes Rofes, que afegeix que la importància de l’entrevista inicial recau en el fet que, darrere d’una addicció, «a vegades hi ha altres circumstàncies que dificulten que aquella persona deixi de fumar».

La majoria dels usuaris de la unitat arriben derivats d’altres serveis de l’hospital, com podria ser el programa de rehabilitació cardíaca o els pacients que s’han d’intervenir d’una neoplàsia de còlon, o dels centres d’atenció primària.

«Són gent que venen a l’hospital per un altre motiu de consulta i, llavors, la persona que el visita, detecta que és un pacient fumador que vol deixar de fumar i també ens el deriva», detalla Rofes. El gruix de la població que atén el servei es troba en una franja d’edat entre els 40 i els 60 anys.

Per rebre l’alta, el pacient ha d’estar sis mesos sense fumar «perquè els estudis diuen que, a partir dels sis mesos, les recaigudes són molt menys freqüents», apunta Rofes. Si en el transcurs del semestre es torna a fumar, el compte torna a la casella de sortida. «És des del primer dia que ha deixat de fumar i no ha recaigut gens, perquè si va fent alguna recaiguda i donem l’alta als sis mesos, a vegades tornen a recaure», remarca la metgessa adjunta del Servei de Pneumologia.

Per assegurar l’abstinència, abans d’iniciar el tractament farmacològic, es requereix una preparació, «que estigui convençut de deixar de fumar», «que també vegi els motius que té per deixar de fumar», assenyalen Cortasa i Rofes. «Els fàrmacs ajuden molt, però hi ha d’haver la voluntat i les ganes de no fumar; hi ha una part que depèn del pacient», tanquen.

A escala del conjunt de l’Estat, es calcula que entre un 30 i un 40% de les persones que demanen ajuda per deixar de fumar aconsegueixen el seu objectiu. En el percentatge restant s’inclou la gent que no es plantejava deixar de fumar del tot, sinó fer-ho menys.

Acreditats amb la màxima distinció La Unitat de Tabaquisme de l’Hospital Sant Joan és l’única de la província de Tarragona acreditada per la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. La distinció certifica la qualitat assistencial del servei i té una vigència de cinc anys. A Catalunya només 4 hospitals disposen d’aquesta acreditació.

Et pot interessar: