Les propostes pel contracte dels llums de Nadal de Reus es podran presentar fins al 19 d'agost

Els interessats en el contracte de subministrament de l'enllumenat i elements ornamentals de Nadal a Reus de la campanya 2024-2025 tindran fins el fixa el proper 19 d'agost per presentar propostes. El contracte de licitació té per objectiu aconseguir que la capital del Baix Camp sigui un referent durant les festes nadalenques en l’àmbit català.

Per aconseguir aquest objectiu, es mantenen totes les millores de la licitació del 2023, que ja comptava amb una ampliació de més carrers comercials i amb un compromís per part de l’Ajuntament de Reus d’assumir tota la inversió per instal·lar els llums de Nadal.

Entre les novetats hi ha l'ampliació del contracte a 3 anys, ja que permetrà un estalvi econòmic xifrat en un 15% del preu, a més d’una simplificació del procés de licitació. També s’ha previst allargar l’eix comercial fins a l’avinguda del Carrilet, per tant, s’hi inclourà el carrer Pintor Bergadà i la plaça de la Ràdio, i s’afegirà un element decoratiu en tres dimensions a l’avinguda del Carrilet. S’incorporarà també un nou carrer comercial amb enllumenat nadalenc, que serà el carrer dels Recs.

La nova licitació inclou dos nous lots: el número 7, per a la incorporació de diferents figures d’il·luminació en tres dimensions que es trobaran repartides en diferents punts i places de la ciutat, i l’altre, el 8, per a aconseguir una il·luminació singular als carrers Llovera i Monterols, els vials amb major pas de vianants.

La contractació de tots aquests subministraments està dividida, per tant, en vuit lots:

- Lot 1: diversos motius i elements d’enllumenat nadalenc per les places del centre, amb una dotació màxima de 125.000 euros

- Lot 2: un arbre de Nadal al centre de la plaça del Mercadal, amb una dotació màxima de 31.000 euros

- Lot 3: diversos motius d’enllumenat nadalenc per diversos barris, amb una dotació màxima de 36.000 euros

- Lot 4: garlandes, amb una dotació màxima de 45.000 euros

- Lot 5: instal·lació de diversos elements i figures, amb una dotació màxima de 9.100 euros

- Lot 6: instal·lació de diferents motius pels carrers comercials de la ciutat, amb una dotació màxima de 126.000 euros

- Lot 7: diferents motius d'enllumenat nadalenc els carrers Llovera i Monterols, amb una dotació màxima de 96.000 euros

- Lot 8: diferents figures 3 D per a les places de la ciutat, amb una dotació màxima de 44.000 euros

El pressupost base de la licitació és de 512.100 euros (IVA inclòs).

La data d’inauguració prevista dels llums i de la Campanya de Nadal 2025-2025 és el divendres dia 22 de novembre i romandran encesos fins al dilluns dia 6 de gener del 2025.

