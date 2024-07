Reus presenta candidatura per ser el «millor Nadal de Catalunya» amb el seu enllumenat festiu

Reus augmentarà la inversió en l’enllumenat de Nadal perquè «Reus és Nadal i el millor Nadal de Catalunya serà Reus». Aquest increment suposa arribar als 512.100 euros per la instal·lació de les llums d’enguany, que suposarà ampliar la cobertura dels carrers il·luminats.

«Si alguns municipis en els darrers anys han apostat per tenir l’arbre més alt o el que sigui, a Reus apostem per tenir el conjunt d’enllumenat nadalenc més important de Catalunya, ja que de poc serveix la grandària si el conjunt no acompanya», justifica la regidora de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó.

Des de l’any passat es va decidir que fos l’ajuntament qui licitava l’enllumenat festiu, per alliberar d’aquesta càrrega als comerços de la ciutat que «s’han d’ocupar d’altres coses». A més, una de les novetats que ja va avançar Diari Més és que la licitació serà plurianual: «Ho licitem per tres anys, concretament per un any amb possibilitat de dues pròrrogues. Amb això tenim el convenciment que aconseguirem un millor preu i cridarà més l’atenció de les empreses», argumenta la regidora.

A la vegada, aquest objectiu d’aconseguir ser el Nadal referent a Catalunya gràcies a l’enllumenat, significa que aquest tindrà presència en més carrers i espais de la ciutat. Alguns d’ells seran els carrers Pintor Bergadà i de Recs, l’avinguda de la Ràdio i la plaça de la Ràdio.

A més, escollir el barri del Carrilet com espai on apostar per l’enllumenat nadalenc no és una decisió a l’atzar. Segons explica Llauradó, en la darrera edició de Nadal el pàrquing del Carrilet va ser «el que va atraure més volum d’usuaris. Per tant, és una manera de motivar a la gent a visitar-nos i que gaudeixin del comerç i la restauració reusenca».

Un Nadal de postal

Una altra de les novetats és que també s’apostarà per millorar la singularitat de les llums nadalenques. Per aquest motiu, s’instal·laran llums 3D en diverses places de la ciutat. «És una manera que la gent vingui a veure-ho, a fer-se la fotografia i que hi hagi una major difusió a través de les xarxes socials», afirma la regidora de Projecció de Ciutat.

A la vegada, la zona que puntualitza Llauradó per la instal·lació d’aquest enllumenat «singular» és «l’eix comercial que fan els carrers Llovera i Monterols». «Aquests són els carrers que més visitants van tenir durant el Nadal passat. Estem parlant d’uns 130.000 vianants durant sis setmanes», subratlla la regidora. «La campanya de Nadal és la campanya comercial més important del calendari. Per tant, hem de posar tots els nostres esforços en favor dels negocis de la ciutat», sentencia la regidora.