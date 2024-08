El nou sistema porta a porta de Reus permet recollir cinc tones de poda en dos mesos

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus va posar en marxa a principis de juny un nou sistema de recollida porta a porta de restes de poda de la fracció vegetal. Amb la mesura, consistent en el lliurament de sacs big-bag a qui els sol·liciti, que es retornen plens cada dilluns, el consistori ja ha recaptat més de cinc tones, amb una mitjana de vuit entregues setmanals, segons dades fins al 22 de juliol.

El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, emet una valoració «positiva» dels primers registres i subratlla que hi ha hagut una tendència a l’alça. «Com tots els canvis, primer es generen raonables dubtes de com funcionarà, però la gent s’ha anat habituant», expressa. «És un servei que crec que ha vingut per quedar-se», afegeix l’edil.

Amb el repartiment de sacs big-bag, la mesura va permetre, també, retirar les caixes i les banyeres d’esporga que hi havia repartides per la ciutat. Amb l’antic sistema, es recollien setmanalment 4,45 tones i el tractament tenia un cost de 54,67 euros per tona. Avui dia, si bé la mitjana és de 0,65 tones, el cost és de 21,90 euros per tona «per la inexistència d’impropis», tal com apunten fonts municipals. «S’abocava indegudament una gran quantitat de deixalles i això ha canviat amb la retirada de les banyeres», expliquen les mateixes fonts.

En aquests imports, s’inclou el preu de gestió, que en aquests moments el du a terme una empresa externa a la qual s’envien les restes de poda triturades —el servei està pensat per a l’esporga d’arbres i arbustos que requereixes trituració; la gespa, les flors i la fullaraca poden anar al contenidor d’orgànica—, mentre Secomsa no pot oferir el servei.

Rubio recorda que dos motius van propiciar l’entrada en funcionament de la recollida porta a porta. D’una banda, «les banyeres que teníem estaven col·lapsades per accions incíviques, ens hi trobàvem residus que no anaven en la línia de la fracció vegetal». Menciona, per exemple, que s’hi han arribat a trobar pneumàtics i que generaven una imatge «de brutícia». De l’altra, l’incendi de la planta de Secomsa a Botarell «que ens va impedir portar aquesta fracció vegetal per fer el seu correcte tractament».

Diversitat d’opinions

Els usuaris de la recollida de poda porta a porta mostren diversitat d’opinions. El president de l’associació de veïns de la urbanització Sant Joan, Jordi Solans, reconeix que la nova metodologia és «més feixuga», però creu que s’ha anat «cap a millor». «Tampoc tenim l’abocament que es feia; abans venia gent de tot arreu a abocar aquí», explica. Reconeix que altres residents de la urbanització són més «reticents», però ell opina que el nou sistema permet tenir «una zona més neta».

Des del barri Gaudí, Santi Benaiges opina que «en comptes de facilitar-nos la feina, ens ho posen més difícil» i veu contradictori que s’apugin els impostos «i ens posen més feina». «Era més fàcil lluitar contra l’incivisme», pensa el veí. Per la seva banda, alguns residents de la urbanització Blancafort expliquen que hi ha gent que, «per no demanar el sac, perquè potser no l’omplen, ho llencen tot al contenidor de matèria orgànica», situació que propicia que «sempre estigui ple del tot».

