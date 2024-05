Reus posa en marxa un nou servei de recollida de restes de poda porta a porta

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa aquesta setmana un nou sistema de recollida de les restes de poda de la fracció vegetal porta a porta per tal de donar valor a aquest tipus de residus orgànics. El nou servei consisteix en el lliurament de sacs de recollida del tipus big-bag, sota petició dels particulars a la regidoria, i un servei de recollida de tipus setmanal cada dilluns.

Aquestes restes de poda seran tractades amb una biotrituradora i posteriorment, sota demanda, es podran distribuir a particulars o a la pròpia corporació per a processos d’autocompostatge, per al seu aprofitament posterior, o bé es derivaran a una planta de tractament. La gespa, les flors i la fullaraca es podran reciclar conjuntament amb la fracció orgànica i dipositar-ho al contenidor d’orgànica (color marró). Per tant, aquest servei està pensat només per a la recollida de l’esporga d’arbres o arbustos que requereixen trituració.

El servei suposarà la retirada dels carrers dels 14 contenidors de tipus banyera instal·lats a diversos punts de la ciutat, així com les tres caixes de recollida ubicades als barris residencials d’Aigües Verds, El Pinar i Blancafort. Un sistema aquest, dirigit només als domicilis, que no permetia controlar un possible ús del sector privat de jardineria, i que segurament farà augmentar les entrades a deixalleria de la fracció poda per part del sector professional. L’any passat es van recollir en aquests contenidors 646.000 Kg de restes.

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, ha posat en valor aquesta iniciativa que «contribuirà directament en la millora dels índexs de separació de residus orgànics i de retruc en els índexs de recollida selectiva de la ciutat».

El percentatge de recollida selectiva de fracció orgànica a la ciutat de Reus ha augmentat significativament en els darrers anys: un 17,51% el 2023 i un 11,20% els primers mesos de 2024. Unes xifres que segons el regidor «hem d’aconseguir que segueixin creixent amb iniciatives com aquesta, emmarcada en el cicle de l’orgànica i que permet disminuir l'impacte sobre el medi ambient de la gestió dels residus».

Funcionament del sistema

Les persones interessades han de sol·licitar l’entrega a domicili del sac reutilitzable a través d’un formulari en línia que s'habilitarà en els propers dies, a través del telèfon habilitat, o bé recollir-lo a l’oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus (Edifici Mercat Central - 1a planta C/Josep Sardà i Calià, s/n) de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres (no cal demanar cita prèvia). Es lliurarà un únic sac per habitatge cada setmana.

La recollida es farà un cop per setmana, tots els dilluns. Al formulari electrònic o presencialment a l’oficina s’escollirà el dilluns que es vol realitzar la recollida. La recollida s’ha de programar dins del termini de 15 dies a comptar des de l’entrega o recollida dels sacs reutilitzables.

El dia de recollida caldrà deixar el sac davant de casa, en un lloc on no generi molèsties al veïnat i sigui accessible per l’equip de recollida, abans de les vuit del matí del dilluns acordat però no abans de diumenge a la tarda. L’equip de recollida s’emportarà la fracció vegetal juntament amb el sac, sempre i quan es compleixin les normes establertes, quan la fracció vegetal no contingui impropis. Per sol·licitar una nova recollida caldrà tornar a recollir el sac a l’oficina i concertar el dia de recollida.

