Reus reorganitza el mapa de polígons per facilitar que s’hi programin accions

Coincidint amb la presentació del pla d’actuació Polígons 10, l’Ajuntament de Reus ha reorganitzat el mapa dels polígons de la ciutat. El regidor en cap de l’àrea de Promoció Econòmica, Coneixement i Innovació, Josep Baiges, detalla que s’han unificat «zones que inclouen grups d’empreses que estan disgregades i no tenien identitat de polígon».

S’ha passat de la quinzena de polígons d’activitat econòmica a, precisament, deu. «L’Ajuntament de Reus està treballant en la revisió i actualització de les diferents nomenclatures dels polígons d’activitat econòmica per tal d’agrupar aquelles petites zones que històricament havien pres una denominació pròpia amb les zones d’activitat econòmica més properes geogràficament i de major entitat pel nombre d’empreses que s’hi ubiquen», assenyala Baiges.

El canvi permetrà que sigui «més fàcil delimitar les zones d’actuació per les diferents accions, tant de via pública com de dinamització, d’aquelles zones d’activitat econòmica que quedaven més aïllades». De fet, a finals de juliol es va anunciar un paquet d’actuacions de millora en aquestes àrees de caràcter industrial i econòmic, que afectaven aspectes com la mobilitat o la sostenibilitat.

En aquesta línia, l’edil subratlla que, des de la regidoria de Promoció Econòmica, és «una prioritat la dinamització de polígons» i cita com a exemple la programació de les taules estratègiques Connectar, Innovar, Impactar, «on fem una escolta activa per prioritzar conjuntament les necessitats de les empreses». Els polígons d’activitat econòmica es reparteixen als afores de Reus, entre pràcticament la totalitat dels punts cardinals.

El nou mapa el configuren els polígons Granja Vila-Illes Medes (integra l’antic polígon Bescós) i Dyna, al nord; Agro-Reus i Mas de les Ànimes (amb Mas Batlle), a l’oest; Constantí Nord (agrupa l’antic Nirsa), a l’est; Tecnoparc i Mas Ferrer, al sud; Mas Guardià, al sud-oest; i Mas Sunyer (inclou l’H6) i Mercat del Camp, al sud-est. Baiges remarca que, a l’hora de concentrar el dibuix, s’han emprat criteris «de proximitat i delimitació urbanística». Així mateix, expressa que «no està previst» que hi hagi més unificacions en un futur.

Uns polígons de ‘10’

L’Ajuntament va anunciar el juliol que impulsarà la millora dels polígons amb el pla Polígons 10. Si bé bona part dels esforços se centrarà en l’Agro-Reus, Baiges va explicar que la idea és «impactar de manera progressiva en els deu polígons de la ciutat».

Una de les actuacions ja pressupostades és l’asfaltatge de dos trams dels carrers de Recasens i Mercadé i d’Ignasi Iglesias, que comptarà amb una partida de 299.380,22 euros. La mobilitat és un altre dels aspectes a tractar. Recentment, s’ha incrementat la freqüència de pas de l’autobús a l’Agro-Reus i està previst que s’ampliï la xarxa de carrils bici amb una nova via fins a Recasens i Mercadé, així com amb una estació de la Ganxeta.

A més, es preveu ampliar els aparcaments dissuasius, tant de turismes com de camions. Addicionalment, la Guàrdia Urbana treballa en la detecció de punts conflictius per a revisar la senyalització i el sentit de la circulació d’alguns carrers. La retirada de cobertes de fibrociment serà una altra de les intervencions.

