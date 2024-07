L’Ajuntament de Reus preveu millores als polígons: aparcaments dissuasius, carril bici, asfaltat i treure amiant

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus impulsarà la millora dels polígons de la ciutat amb el pla ‘Polígons 10’. Aquesta iniciativa, impulsada conjuntament entre les regidories de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Via Pública i Medi Ambient i Sostenibilitat i la col·laboració de l’Associació Empresarial dels Polígons Industrials de Reus (APIR), té com a objectiu dur a terme millores als polígons en temàtiques com la mobilitat, seguretat, sostenibilitat o innovació.

El regidor de Promoció Econòmica i Innovació, Josep Baiges, assegura que «serà una feina dura, perquè hi ha molta feina a fer, però el que volem és assolir l’excel·lència en els polígons». A més, tot i que destaca que bona part dels esforços es concentren en el polígon Agro-Reus per la seva magnitud, també comenta que «la nostra idea és impactar de manera progressiva en els deu polígons de la ciutat». A més, també remarca que continuaran treballant conjuntament amb les empreses per a impulsar la innovació i la visibilització en aquestes. Per la seva banda, el president de l’APIR, Vicenç Ferré, afirma que en els darrers anys s’ha treballat conjuntament amb el consistori per «detectar totes les necessitats que tenim en els polígons» i ara «se’ls dona resposta». A més, Ferré considera que no tan sols són «el pulmó econòmic de la ciutat, sinó també un aparador».

Pavimentació

Així i tot, una de les actuacions amb una quantia important ja anunciada serà pel Polígon Agro-Reus, amb l’asfaltatge de dos trams dels carrers de Recasens i Mercadé i d’Ignasi Iglesias. Aquest disposarà d’un pressupost de 299.380,22 euros i s’espera que es liciti en poc temps.

Mobilitat

Per un altre costat, una altra mesura ja posada en marxa ha estat la d’incentivar l’ús del transport urbà en els polígons. Per aquest motiu, conjuntament amb Reus Mobilitat, s’ha incrementat la freqüència de l’autobús al Polígon Agro-Reus i també s’ampliarà la xarxa de carrils bici amb el nou carril bici fins a Recasens i Mercadé junt amb una estació de la bicicleta compartida, la Ganxeta. A més, també es preveu ampliar els aparcaments dissuasius tant de turismes com camions. En aquest sentit, es té ja planejat col·locar-ne un de camions al polígon Dyna en els pròxims mesos. I, per una altra banda, la Guàrdia Urbana està treballant en la detecció de punts conflictius per a una revisió de la senyalització i sentit de la circulació d’alguns carrers, especialment en els punts d’entrada al polígon.

Sostenibilitat

A la vegada, també se sumen mesures en la línia de la sostenibilitat, centrant-se principalment en la retirada de cobertes de fibrociment. El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, comenta que treballaran tant per ajudar les empreses a fer el canvi, com per vigilar que «no es retiri de manera irregular o es facin abocaments de residus».

