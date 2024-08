El Planet Estiu de Reus finalitza amb èxit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest passat dissabte van acabar les activitats de Planet Estiu 2024 a Reus. El programa ha recollit prop de 100 activitats que han ofert petits tastets d’iniciació en diferents camps: cultural, artístic, tecnològic, esportiu, etc.

Daniel Marcos, regidor de Joventut, ha explicat que «l’objectiu d’aquestes activitats és oferir als joves un espai de socialització entre ells divertit, creatiu, saludable i segur; creant així oportunitats d’oci accessibles i universals per tots els joves. Estem molt satisfets perquè així ho han entès els nostres joves i és per això que han omplert totes les propostes».

En aquesta edició hi hagut un total de 91 activitats i de les 1.500 places en diferents tallers i activitats s’han acabat ocupant un total de 1.300. Això ha suposat un 86,6% d’ocupació. Si se suma la programació cultural integrada a Planet del cicle d’espectacles musicals i culturals: «FilOn» els assistents s’enfilen fins a més de 2.000 persones.

Dins del cicle FilOn destacar l’última activitat realitzada, el Show del Talent, on per segon any consecutiu s’ha posat a disposició dels i les joves de Reus un escenari on demostrar les seves habilitats artístiques. 14 joves artistes han mostrat el seu talent en una acció social de foment de l’emprenedoria i la participació juvenil on han pogut donar a conèixer les seves habilitats artístiques d’una molt alta qualitat davant del públic assistent i de tres artistes locals consolidats que els han pogut donar consells a l’hora de continuar la seva carrera artística.

De totes les activitats, finalment només s’han hagut d'anul·lar un total de 3 propostes, dues per no arribar al mínim d’inscripcions i una altre per motius aliens a l’organització.

El regidor Marcos ha afegit que, «cal destacar la diversitat geogràfica de les activitats, que s’han desenvolupat en diferents equipaments municipals arreu de la ciutat de Reus, cobrint un ampli abast territorial».

En resum, el Planet Estiu ha tancat una programació d'èxit, consolidant-se com una proposta atractiva i enriquidora per a la joventut de Reus, reforçant el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de l'oci saludable i la participació activa dels joves en la comunitat local.

