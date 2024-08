Reus inicia les obres per connectar l'aigua de la mina del barri Fortuny a la xarxa d'abastament

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus ha començat aquesta setmana les obres de construcció d’una planta de tractament d’aigua que ha de fer possible la injecció d’aigua de la mina del barri Fortuny a la xarxa d’abastament, alhora que es completa la instal·lació d’una segona xarxa de distribució d’aigua no potable per al reg i d’altres usos di rectament vinculats a l’economia circular.

Les obres que ara s’han començat tenen una durada prevista d’uns sis mesos, i un pressupost 498.674,28 € (IVA no inclòs), subvencionat en bona part per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Un cop estigui en marxa, el projecte farà possible la potabilització parcial de l’aigua de la mina, amb la qual cosa (en els anys hídricament «normals») es poden guanyar anualment més de 200.000 metres cúbics per a ús de boca amb totes les garanties sanitàries i de qualitat que s’exigeixen.

L’osmosi inversa que s’ha escollit per a la potabilització és una tècnica que permet l’eliminació amb totes les garanties dels nitrats que, en aquests moments, entre d’altres substàncies, presenta la composició de l’aigua de la mina. Un altre problema important dels minats, pel que fa a l’abastament, és que es tracta d’un tipus de subministrament que s’esgota molt ràpidament en els anys de poca pluja, com l’actual.

Un projecte ambiciós

«Aigües de Reus porta temps aplicant principis d’eficiència i d’economia circular en el seu dia a dia, i és per això que aquest projecte s’ha concebut amb una mirada ambiciosa que, en un futur, ha de permetre aprofitar al màxim els recursos de la mina del barri Fortuny que a data d’avui estan en desús», afirma el regidor responsable del servei, Daniel Rubio.

En aquest sentit, en paral·lel a l’aprofitament de l’aigua tractada, es preveu la instal·lació d’una segona xarxa de distribució d’aigua no potable per al reg del Parc dels Capellans, de la zona del camí del Riudoms i de la zona enjardinada de les piscines municipals, així com per al seu ompliment i reompliment.

Actualment, l’aigua de la mina del barri Fortuny ja es destina, parcialment, i sense cap mena de tractament previ, al reg del parc del Lliscament, situat a tocar de les piscines municipals.

La nova xarxa de distribució, però, obre noves possibilitats de futur, com ara la possibilitat d’ompliment de les piscines amb aigua no apta per a ús de boca però que sí presenta la qualitat sanitària adient per al bany, així com el reompliment de l’aigua que es perd en l’evaporació i en el rentat dels filtres.

Addicionalment, també s’estudia la possibilitat que l’aigua obtinguda en el buidat de les piscines, en el moment que es faci, s’utilitzi també per a la recàrrega de l’aqüífer del minat i no s’aboqui a la claveguera.

«Són projectes ambiciosos que contribueixen a un sistema hídric més circular i eficient i que se sumen a petites accions que ja es duen a terme a la ciutat, com ara la recollida de les aigües pluvials en un dipòsit per al reg del Parc dels Capellans», afegeix el regidor.

