Dublín és la ruta que més passatgers mou a l’Aeroport de Reus, amb 75.000

L’Aeroport de Reus va inaugurar temporada el 19 de març, amb un vol procedent de la localitat irlandesa de Shannon. Amb quatre mesos completats i 26 rutes programades —amb vuit països diferents—, Dublín referma el seu lideratge com la connexió que més passatgers mou. 74.631 persones han visitat l’aeròdrom de la capital del Baix Camp provinents de la terra d’Oscar Wilde, Conor McGregor i la cervesa Guinness o per anar cap a ella, segons dades d’Aena fins al juny. La unió aèria entre Reus i Dublín, la preferida pels aventurers el 2023, ha mogut un 4,5% més de persones que en l’idèntic període de l’any passat, en què en van ser poc més de 71.000, i, alhora, ja significaven un augment del 10,7% respecte del 2022.

En la primera meitat de l’any, l’Aeroport ha registrat 463.463 passatgers, un 17,8% més que entre gener i juny del 2023. Tal com va acabar el darrer exercici, les rutes amb Manchester i Londres-Stansted són la segona i la tercera més emprades. La futbolística i musical Manchester ha superat els 50.000 viatgers, amb un increment del 40,3%. L’enllaç amb la capital del Regne Unit via Stansted també ha crescut, en un 18,8%, quedant per sobre dels 40.000 turistes.

Un notori repunt està vivint el trajecte cap a Belfast, que ha passat de ser el desè més utilitzat, amb gairebé 16.000 usuaris, a situar-se en la cinquena posició, amb més de 24.000. Cork —que ha patit un descens del 6,3%, si bé continua com a quarta ruta predilecta—, Eindhoven, Birmingham, Brussel·les-Charleroi, Glasgow i Shannon completen el llistat de les deu connexions que transporten més persones.

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, expressa que les dades «confirmen que l’estratègia de la Taula de l’Aeroport per créixer en nombre de passatgers fora dels mesos de més afluència s’està aconseguint i esperem poder continuar amb creixements al setembre i l’octubre, també mantenint l’activitat el juliol i l’agost». El president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, considera que el 2024 està sent «excel·lent» i recorda que les previsions apunten que s’acabarà l’exercici amb uns 1,2 milions de passatgers.

En referència als mercats d’origen, Llauradó apunta que «tenim previst un important creixement de turistes britànics i belgues, alhora que s’incorporen operatius xàrter de la República Txeca». A més, explica que s’estan detectant petits creixements de «la resta de mercats, com l’espanyol, el procedent de Països Baixos o el francès», i que l’alemany i l’irlandès, que «ja van experimentar un creixement molt important el 2023», actualment estan «més continguts». Basora afegeix que les línies que es van obrir l’any passat, París-Orly (França) i Weeze (Alemanya), s’estan «consolidant» amb «un factor d’ocupació alt».

Amb els primers resultats (7.756 viatgers), fonts de Vueling, l’única aerolínia que connecta Reus amb París-Orly, valoren que «la nostra intenció sempre és continuar amb les nostres rutes». Jet2, que té deu rutes actives que enllacen Reus amb el Regne Unit, destaca a Diari Més que, aquesta temporada, el potencial de viatgers que aterraran al Baix Camp són més de 155.000, «20.000 més que l’estiu del 2023». La companyia estrenarà ruta amb Liverpool el 2025.

Les dades

26 rutes Són les que hi ha programades per a la present temporada.

74.631 passatgers Nombre de persones que ha mogut la connexió entre Reus i Dublín.

8 països diferents L’Aeroport connecta amb països com el Regne Unit, Irlanda o Txèquia.