L'Aeroport de Reus amplia la zona d'accés als controls de seguretat

L'Aeroport de Reus ha ampliat la zona d'accés als controls de seguretat amb l'objectiu de millorar el recorregut dels passatgers de sortida per les seves instal·lacions. L'edifici terminal compta ara amb 120 m² més destinats a dotar de més amplitud i fluïdesa als controls que donen pas a la zona d'embarcament.

L'entrada al filtre de seguretat s'ha reorganitzat amb la creació d'un nou espai dotat amb serpentins que permeten la formació de files dinàmiques adaptables en funció de la previsió d'afluència. D’aquesta manera, es facilita un accés més ordenat a la zona d'inspecció. A més, aquest nou espai disposa d'una fila especial d'ús exclusiu per a famílies que viatgen amb nens i per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta ampliació completa el conjunt d'actuacions que l'Aeroport ha realitzat per a millorar el servei en el seu control de seguretat durant les últimes temporades, entre les quals es compten la renovació total del mobiliari o la instal·lació de portes automatitzades de validació de la documentació necessària per a l'accés a la zona d'embarcament.

La qualitat de servei en els seus controls de seguretat és un dels aspectes pels quals l'Aeroport de Reus ha estat guardonat per segon any consecutiu amb els premis ASQ del Consell Internacional d'Aeroports (ACI) al «Millor Aeroport d'Europa» en la seva categoria i a l’«Aeroport amb el Recorregut més Senzill», un reconeixement basat en les enquestes que es realitzen als passatgers per mesurar la seva percepció sobre el servei rebut i que posa en valor l'esforç dels aeroports que fan més agradable l'estada dels usuaris i ofereixen un pas que resulti més fàcil i intuïtiu.

Aena continua apostant, així, per incrementar constantment la qualitat dels seus serveis a l'Aeroport, en el seu compromís de continuar millorant l'experiència dels seus passatgers i facilitar la seva estada durant el seu pas per les instal·lacions, fent de l'aeroport un espai més amable i confortable per a tots els usuaris.

