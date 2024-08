Usuaris de La Illeta de Reus protesten contra el tancament del centre: «És un greu error»

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de persones es van concentrar ahir a les portes de l’Ajuntament de Reus per protestar contra el tancament del centre de dia La Illeta, on es donava suport a persones en situació de vulnerabilitat per casuístiques com trastorns de salut mental o ús de drogues, des d’una perspectiva de disminució de danys i riscos, i on s’atenien unes 200 persones l’any. «És un greu error», va expressar Quim Gómez, president de l’Associació Reus Som Útils (ARSU), entitat que desenvolupava l’activitat a La Illeta.

Els manifestants, que lluïen pancartes amb missatges com No passis de llarg, som persones o Tornen els 80 i ens deixen morir al carrer, i que pronunciaren càntics com «La Illeta no marxa», criticaren que la decisió de tancar el centre, que qualifiquen d’«antisocial», s’hagi pres «sense avís» ni havent consultat «la ciutadania i el dret de les persones afectades». «A la llarga, hi haurà més delinqüència, més despesa policial, perquè hi haurà més gent al carrer», va apuntar Gómez.

L’Ajuntament de Reus va anunciar dilluns que traslladava el servei d’atenció a les persones amb addiccions al Centre Social El Roser i que reforçaria la plantilla. Malgrat tot, el president d’ARSU considera que no és una bona alternativa, atès que l’equipament «quedarà petit perquè hi ha molta gent i hi haurà una gran massificació de dutxes». En aquesta línia, la vicepresidenta d’ARSU, Maite Martí, va afegir que hi ha gent que, per malaltia, tindrà dificultats per apropar-se al Roser i va fer referència a la proximitat del Cementiri General. «Què estem, morts abans d’hora?», es va preguntar.

A la concentració hi havia representants de xarxes com CATNPUD (Xarxa Catalana de Persones que Usen Drogues), de la qual formen part La Illeta i ARSU. També hi és present la Red de Mujeres Antiprohibicionistas en materia de Drogas (REMA). Celia Maestre, representant de l’organització, va afirmar que estaven «indignades amb el tancament de La Illeta, que és un referent a escala mundial». Maestre va lamentar que els usuaris queden «desemparats, sense un acompanyament digne». La doctora Tre Borràs, qui va estar al capdavant del Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Sant Joan, alertà que podria haver-hi més mobilitzacions. «Mentre no rebem resposta a les nostres inquietuds, crec que hem de continuar demanant-les», va comentar.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va detallar dimecres que la part sanitària «es va tancar el 2023», que «La Illeta com a tal no funcionava des del 2023», i que la part assistencial dels usuaris «es continua fent des del Roser».

