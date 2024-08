Surrealista atracament en una benzinera de Reus: «Em sap greu per tu, però he d'entrar a presó»

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir al vespre, en una benzinera situada a l'Avinguda Països Catalans de Reus, es va viure una situació surrealista. Un home va entrar a l'establiment amb clara actitud intimidant, demanant a la treballadora del negoci que obrís la caixa registradora.

Fonts policials expliquen que el lladre va utilitzar la intimidació durant tot l'atracament, però no va mostrar una actitud violenta ni anava armat. En un moment concret del succés, es va dirigir a la treballadora per dir-li: «Em sap greu per tu, però necessito entrar a presó».

L'home, finalment, no va poder accedir a la caixa registradora i va fugir amb un botí d'aproximadament 50 euros fraccionats en bitllets i monedes.

Ahir mateix a la nit, l'atracador, va presentar-se voluntàriament a dependències policials confessant ser autor del robatori. Els agents policials van comprovar que es tracta d'un home que, amb el robatori d'ahir, acumula fins a 22 antecedents.

