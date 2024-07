Detenen quatre persones en un club cannàbic de Reus per tràfic de drogues

Dimecres per la tarda els Mossos d'Esquadra juntament amb la Guàrdia Urbana de Reus van iniciar un dispositiu conjunt a un club cannàbic ubicat al carrer Salvador Dalí de la capital del Baix Camp.

Setmanes abans, agents del grup de Delinqüència Urbana de la comissaria dels Mossos de Reus, va observar com persones d’origen estranger, bàsicament turistes alguns dels quals es traslladaven des de municipis veïns, accedien lliurement a aquest local. Sense ser socis de l’entitat que gestionava el club, adquirien les substàncies que necessitaven i abandonaven l’establiment.

Aquesta pràctica sistemàtica i la constatació que aquest club cannàbic s’havia convertit en un punt regular de venda de drogues, va motivar la preparació d’aquest dispositiu conjunt. Un operatiu que va confirmar que l’activitat que s’hi duia a terme no s’adequava a la corresponent llicència municipal.

Com a resultat del dispositiu es van detenir quatre persones com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues. Es tracta d’un home de 37 anys i tres dones de 27, 36 i 41 anys. També es van identificar vint-i-una persones, algunes d'elles amb antecedents policials per diversos delictes.

A més, es va decomissar 3.000 euros en bitllets fraccionats; 2.000 monodosis de 2 grams cadascuna de marihuana; 800 monodosis de 2 grams cadascuna d’haixix; 30 embolcalls d’haixix; 600 cigarretes preparades de marihuana; diverses bàscules de precisió per al pesatge de les substàncies; màquines d’envasat al buit i elements de separació i protecció; i un equip complet del sistema de videovigilància i enregistrament d’imatges del local i els seus entorns.

Droga intervinguda a Reus.Mossos d'Esquadra

Droga intervinguda a Reus.Mossos d'Esquadra

En relació a aquest sistema d’enregistrament del qual estava dotat el local, es va formalitzar una acta per infringir la llei de protecció de dades. Davant el clar incompliment de la llicència d'activitats, la Guàrdia Urbana de Reus va aixecar una altra acta acompanyada d’una inspecció específica amb el corresponent departament municipal, dirigida a la clausura de l’activitat i per tant al precinte i tancament d’aquest club cannàbic.

Les quatre persones detingudes van quedar en llibertat unes hores després amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerides.

Et pot interessar