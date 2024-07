Espectacular persecució: acaben detinguts després de conduir temeràriament amb una moto robada

La ciutat de Tarragona ha estat aquesta matinada escenari d'una espectacular persecució entre una moto amb dos ocupants i una patrulla de Mossos d'Esquadra. Els fets han passat a les quatre de la matinada al centre de la ciutat.

Una patrulla de la policia autonòmica estava fent un patrullatge preventiu a la zona del carrer Rovira i Virgili quan van observar a dues persones circulant de forma temerària amb una motocicleta. Aquests, durant la seva conducció, es van saltar diversos semàfors en vermell, circulaven a alta velocitat, entre d'altres accions. Per aquest motiu, la patrulla els va demanar que s'aturessin però aquests van fer cas omís.

Moment en que va començar la persecució. Segons detallen els Mossos, els ocupants de la moto van arribar a circular en direcció contraria per Prat de la Riba i van estar a punt de topar amb un turisme a la Rambla Nova. Els agents van fer comprovacions de la matrícula del vehicle de dues rodes i van veure que figurava sostreta del passat 16 de juliol a Salou.

La fugida va acabar a la rotonda de la plaça de Cuba de Sant Pere i Sant Pau quan una patrulla de la Guàrdia Urbana els va intentar aturar al veure que els Mossos els perseguien. En aquest moment, el conductor de la moto va perdre el control i van caure al terra. El conductor va fugir corrents, mentre que l'acompanyant va romandre al terra.

Els agents van apropar-se i van avisar al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) perquè l'atengués. Es tracta d'un menor, del qual es va fer càrrec la seva família. El jove està investigat per circular amb una moto robada.

La patrulla va iniciar la recerca del conductor, el qual va ser localitzat al Camí del Pont del Diable. El menor de 17 anys va quedar detingut per un delicte de conducció temerària, per no haver obtingut mai el carnet de conduir, per resistència i desobediència als agents de l'autoritat i per robatori de vehicle.

