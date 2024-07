Irasshai Summer Fest omple el Centre Cívic de Ponent d’anime i cosplay

El Centre Cívic de Ponent va obrir les portes aquest cap de setmana a la cultura japonesa amb una nova edició de l’Irasshai Summer Fest. Una cultura que en els darrers anys triomfa entre el jovent amb activitats com el cosplay, videojocs o animes que van estar presents en aquest esdeveniment.

La zona exterior del centre cívic es va omplir de carpes que venien tota mena de productes com imants, figures o peluixos relacionats amb alguns dels animes més famosos de l’actualitat com són Pokémon, Dragon Ball, One Piece o Naruto. A la vegada, també hi havia joguines originàries del Japó com el kendama.

Ambdós dies, joves vestits dels seus personatges de sèries i videojocs japonesos preferits van visitar el lloc per compartir amb altres aficionats diversos dels jocs i concursos que es van portar a terme.

Algunes de les activitats van tenir els videojocs com a protagonistes, on els assistents van poder provar diversos jocs de gèneres com la lluita, musicals, ‘arcade’, entre d’altres. També es van portar a terme tornejos i concursos, com el ‘Rey de la pista’ o un concurs de cosplays.

A part de les activitats i videojocs, els visitants també van poder gaudir d’alguns plats típics del Japó i escoltar música procedent de la banda sonora d’alguns dels animes més coneguts del moment.

