La Bisbal del Penedès celebrarà la 1a Fira d’Oci Juvenil de la Bisbal del Penedès 'BJoy'

El pròxim dissabte 11 de maig, la Bisbal del Penedès celebrarà la primera edició de la BJoy, una jornada gratuïta pensada per als joves nascuts entre el 1999 i el 2012, que inclourà activitats per a tots els perfils i gustos: des de tornejos de videojocs, tennis de taula i jocs de taula fins a tallers de grafits, ball urbà i defensa personal. També hi haurà un Escape Room d’allò més intrèpid i un taller sobre consentiment, pensat per gaudir de l’oci sense violències.

Es tracta d’una jornada inclusiva pensada perquè també sigui educativa. En aquest sentit, s’han treballat aspectes com la igualtat o l’empoderament juvenil, entre altres, per donar espai als joves i que puguin fer allò que els agrada en un ambient sa i festiu: jugar i divertir-se amb els amics o fer-ne de nous. Aquestes són les activitats que s’hi han programat:

• Durant tot el dia: realitat virtual

• Matí i tarda: partits de tennis taula

• Des de les 10h, anime/graffiti: tallers de combinació de grafits i

tecnologia

• Des de les 10 h, videojocs

• Des de les 10 h, jocs de taula sense preinscripció

• A les 12 h, taller de consentiment

• A les 16 h, taller de defensa personal mixt

• Des de les 17 h, jocs de taula -torneig- amb preinscripció

• A les 17:30 h dansa urbana: classe magistral de hip-hop

• A les 19 h Game Box: ‘escaparium room scape’

Al web www.bisbalpenedes.com/web/bjoy es pot trobar informació detallada sobre les activitats que es duran a terme durant la fira i també s’hi poden fer les inscripcions per a les activitats que la requereixen, ja que n’hi ha que tenen les places limitades.

El regidor de Joventut, Joan Gimeno, ha explicat que «els joves sou molt importants per al nostre municipi i us mereixeu que, des de l’Ajuntament, treballem per preparar activitats per a vosaltres».

Tots els assistents a la fira rebran un obsequi commemoratiu d’aquesta primera edició i tots els guanyadors de cada torneig obtindran premis.

La 1a Fira d’Oci Juvenil de la Bisbal del Penedès -Bjoy- ha estat possible amb el suport del Ministerio de Juventud e Infancia i la FEMP i compta amb la col·laboració de Suite of Art, Scaparium-Vilanova Room Escape, Befreya- Educació afectivosexual per a totes les edats, el Club de Boxa Albinyana de la Bisbal i Eventos BGP.

