Reus eliminarà de forma progressiva el cablejat aeri elèctric i de telecomunicacions a la ciutat

Junts per Reus ha assolit un important avenç en la millora de l'espai urbà de la ciutat amb l'aprovació de la moció que ha presentat per a l’eliminació progressiva del cablejat aeri elèctric i de telecomunicacions a la ciutat. Aquesta iniciativa respon a la creixent demanda dels veïns de diversos barris i del centre de la ciutat, on encara avui dia bona part de les línies elèctriques i de telèfon pengen de les façanes o de pals de fusta, molts d'ells en mal estat.

La moció, aprovada per unanimitat en el plenari municipal celebrat aquest matí, compromet l’Ajuntament de Reus a treballar conjuntament amb les companyies subministradores per establir un calendari d'actuacions que permeti la reducció progressiva del cablejat aeri. Així mateix, el text estableix la realització un estudi de viabilitat tècnica i econòmica per soterrar aquest cablejat en les inversions d'obres públiques futures.

El regidor de Junts per Reus Joan Carles Gavaldà assegura que aquesta mesura «no només augmentarà la seguretat dels veïns i veïnes, sinó que també dignificarà l'espai públic, permetent millorar les voreres i el mobiliari urbà de les zones afectades».

L’acord que ha adoptat avui el plenari municipal es traslladarà a les empreses de telecomunicacions i d'electricitat, així com a les institucions pertinents, com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Camp.

Junts per Reus reafirma així el seu compromís amb la millora de la qualitat de vida dels reusencs i reusenques, treballant per una ciutat més segura, neta i moderna.

