Villablanca remodela l’edifici Pirineus amb una nova ecologia de la llar

Villablanca ha remodelat i modernitzat l'edifici Pirineus, que conta amb tres espais residencials diferenciats i on conviuen persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de Salut Mental. La remodelació ha tingut en compte les necessitats individuals i col·lectives de les persones residents de cada unitat.

En aquest sentit, la directora assistencial de Villablanca, Àngels Ortega, ha explicat que «el model d'atenció individualitzada que té Villablanca s'aplica a totes les persones que hi resideixen, tot i que en les residències com Pirineus, remodelades amb una distribució i organització en unitats més petites, és més fàcil aplicar aquest model individualitzat».

Aquesta remodelació posa la mirada en els reptes de Pirineus de cara al futur. L’envelliment de les persones ateses, l’augment de problemes de salut somàtics, la resposta als interessos i desitjos de tots o fins i tot a les necessitats sexoafectives de les persones residents, són alguns d’aquests grans reptes en l’atenció.

Per això, el nou Pirineus compta amb espais de vida per grups petits de convivència, amb espais més individualitzats i personalitzats per tothom. Dintre de les seves novetats també es dona resposta a una de les reivindicacions de les persones amb Discapacitat, i és el dret a les relacions sexoafectives en aquest col·lectiu, pel que les parelles de la unitat disposen de les seves pròpies habitacions.

Els espais són més confortables per potenciar la percepció de llar de cada unitat de convivència. També s’ha procurat un equilibri entre necessitats individuals i col·lectives, amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones residents, i que la relació entre l’espai i les necessitats sigui harmònic, d’acord amb aquesta nova ecologia de la llar.

Cada unitat de convivència s’especialitza per acollir en les millors condicions els diferents tipus de perfils de residents que hi conviuen a la llar. Aquesta ecologia facilita el desenvolupament d’activitats tan dins de la residència, com a la Comunitat.

Anteriorment, Villablanca ja havia remodelat, seguint aquest model, la residència El Bosc, i havia creat un espai ampli amb sales on es desenvolupen les activitats terapèutiques del programa Som-hi, i també la construcció de la Residència Especialitzada per a menors Àtria. Aquest programa és el marc en el que s’organitzen i promouen activitats d’acord amb les necessitats, i els desitjos expressats per les persones residents i el seu pla individualitzat d’atenció, també incorpora noves eines tecnològiques com la robòtica social o els videojocs per a usos educatius i terapèutics, entre d’altres.

Tant la coordinadora de Pirineus, Raquel Ramo, com Àngels Ortega, com la gerent de Villablanca, Cori Rodriguez, han destacat el paper fonamental de tots els professionals del centre per fer possible les obres de remodelació i, especialment per fer que «el model d'atenció individualitzada als residents que s'aplica sigui un èxit». I més concretament han volgut destacar el paper del personal auxiliar, per la seva dedicació i el seu compromís amb les persones usuàries.

