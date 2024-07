Veïns confinats i una persona ferida per una deflagració en un pis de Reus

Una persona ha resultat ferida en una deflagració, amb posterior incendi, en un pis de l'avinguda Barcelona de Reus. Els Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 12.55 hores, s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb quatre dotacions.

A l'interior del pis, que ha quedat totalment afectat, hi havia la persona que ha resultat ferida i que ha estat evacuada a l'hospital. Uns 40 veïns s'havien autoevacuat prèviament i altres han sigut confinats per seguretat durant l'extinció. A banda del pis sinistrat, el fum també ha afectat alguns habitatges i l'escala de l'edifici, tot i que no hi ha hagut afectació estructural.

Et pot interessar: