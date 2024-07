La CUP de Reus proposa mesures per gestionar sosteniblement l'aeroport i el turisme

El grup municipal de la CUP presentarà una moció per abordar la necessitat de racionalitzar el turisme i el transport aeri a Reus, especialment en relació amb l'Aeroport de Reus.

«L'aeroport de Reus ha jugat un paper crucial en l'activació econòmica, però hem d'adoptar mesures per gestionar de manera responsable el seu impacte», ha afirmat Mònica Pàmies, regidora de la CUP a Reus. «És imperatiu que el creixement turístic no comprometi la qualitat de vida dels residents ni els recursos locals», ha afegit.

L'aeroport ha experimentat un creixement significatiu en el nombre de passatgers. Recentment, en el primer semestre del 2024, s'ha registrat un augment del 18% en el nombre de viatgers, reflectint una tendència creixent que planteja reptes importants per al municipi. La moció destaca la necessitat de revisar el Conveni de Col·laboració per la promoció turística de l'Aeroport de Reus, signat bianualment per diversos ens com el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l'Agència Catalana de Turisme i altres ajuntaments de la Costa Daurada.

Els cupaires proposen una reorientació d'aquest conveni cap a objectius que prioritzen la racionalització del turisme i la mitigació dels impactes negatius associats. En aquest sentit, insten a ampliar la representació amb dret a vot a la Taula Estratègica de l'Aeroport de Reus, incloent-hi més actors locals afectats pel turisme, per garantir veu i vot en les decisions que afecten directament els municipis. A més, es promou la participació dels grups de l'oposició política en la Taula Estratègica, amb l'objectiu de fomentar la transparència i la pluralitat en la presa de decisions administratives.

«Cal assegurar que totes les parts interessades puguin influir en les decisions sobre el futur de l'aeroport i el seu impacte en el nostre entorn», ha destacat l’ecologista. «Els experts en medi ambient i en desenvolupament local han de jugar un paper clau en la planificació de les polítiques turístiques», ha afegit.

Finalment, la moció proposa una reducció de l'aportació econòmica destinada per l'Ajuntament de Reus al Conveni, amb la intenció de prioritzar la reparació dels danys provocats pel turisme en l'àmbit local. Aquesta mesura busca gestionar de manera més eficient els recursos, cal tenir molt present el consum d'aigua en la situació de sequera que pateix el territori, l'impacte sobre el medi natural, els recursos municipals i orientar tot plegat cap a l'atenció de les necessitats urgents de la comunitat i el territori, incloent-hi l'habitatge i altres serveis públics afectats per la pressió turística.

