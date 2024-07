La Guàrdia Urbana de Reus evita un assassinat masclista al carrer de la Lleona

La Guàrdia Urbana de Reus ha evitat el que podria haver estat un assassinat en detenir un home acusat de donar una brutal pallissa a una dona al seu domicili. Els fets han passat aquest dimarts al carrer de la Lleona, al barri de Santa Teresa, tal com ha publicat el Diari de Tarragona.

Segons explica el mitjà, la intervenció policial s'ha produït després de rebre diverses trucades al telèfon d’emergències 112 a primera hora del matí, alertant sobre crits i cops provinents d’un dels pisos del número 5 del carrer de la Lleona. Els veïns temien que s’estigués produint una violenta baralla entre un home i una dona.

En un primer moment, agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han acudit conjuntament al lloc. Encara que inicialment no han aconseguit obtenir resposta en trucar a la porta i després d’una aparent calma, els policies han abandonat l’escena. Tanmateix, l’agressió s'ha reprès poc després que es retiressin.

Hauria estat al voltant de les 10:15 hores quan un cotxe patrulla de la Guàrdia Urbana, que circulava pel carrer Recs, ha rebut el senyal d’auxili d’un veí que ha relatat com una dona havia sortit al balcó i llançat les claus per demanar ajuda, tement per la seva vida.

Els agents, en rebre les claus, han tornat ràpidament al domicili i, malgrat els intents de l’agressor de bloquejar l’entrada, han aconseguit accedir a l’interior i protegir la víctima. Amb l’arribada de reforços, han procedit a la detenció de l’home, que ha mostrat resistència i ha hagut de ser emmanillat de peus i mans abans de ser traslladat al cotxe patrulla.

La Guàrdia Urbana ha activat el protocol de protecció per a la víctima, que presentava signes d’agressió amb sang al rostre. La gravetat de les seves lesions no ha estat detallada. La investigació continua i no es descarta que la imputació inicial de violència en l’àmbit familiar pugui canviar a un presumpte feminicidi, atesos els fets recopilats.

