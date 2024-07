La màquina de cotó de sucre que s'ha fet viral a TikTok i que ja es pot trobar a Reus

La Fira Centre Comercial amplia la seva oferta d'oci amb la incorporació de dos nous espais innovadors que prometen enriquir l'experiència dels seus visitants. En primer lloc, s'ha instal·lat una nova màquina de vending de cotó de sucre, pionera a la província. Situada a la planta baixa, davant de la sortida de l'aparcament, aquest nou servei destaca per l'elaboració totalment automatitzada d'aquest dolç, convertint-se en un atractiu en sí mateix.

Aquestes màquines s’han convertit en un fenomen viral gràcies a els usuaris de TikTok que, atrets per la novetat, publiquen vídeos a les xarxes del funcionament de les màquines. Els motius, més enllà de l’atractiu del dolç, són clars: aquestes màquines de vending deixen a l'usuari triar els sabors i les formes, i l’usuari pot observar, a través del vidre, com la bola de dolç es va formant al voltant del pal; el que genera tot un espectacle visual i atractiu per les xarxes socials i seguir alimentant l'expectació entre aquells que no han pogut provar-lo.

D'altra banda, La Fira inaugura un espai d'oci de realitat virtual a la Planta Primera, davant de Stradivarius. Aquest és el primer espai d'aquest tipus a la província, i ofereix una experiència immersiva única als visitants. Encara que al principi semblava peculiar, les experiències en realitat virtual cada cop són de millor qualitat.

Aquest nou local compta amb atraccions amb ulleres de realitat virtual i dues zones multijugador. Els jocs estan dissenyats per petits i grans, els més petits poden viatjar a mons de fantasia i aprendre de forma educativa i segura. Entre les experiències per als més grans, podran viure, entre altres coses, carreres d'alta velocitat, explorar mons en totes les direccions, lluitar amb dinosaures o viure una experiència de terror.

