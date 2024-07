Reus, la ciutat on tothom vol anar a viure

Reus es consolida com un dels indrets preferits tant a Catalunya com a l'Estat per anar a viure. Així ho demostra un estudi publicat pel portal web Idealista on apunta que la capital del Baix Camp concentra la quantitat més gran de la demanda de compra d'habitatge de tot Catalunya, tan sols per sota de Barcelona. Pel que fa al rànquing espanyol ocupa la dotzena posició, per darrere de ciutats com Móstoles, Madrid o Getafe que ocupen el podi. Barcelona ocupa la desena posició.

Un fet que es podria atribuir a múltiples factors, però que té les seves conseqüències. La principal, l'augment dels preus, ja que entre juny de 2023 i juny de 2024 els preus han augmentat en un 6,3%. Tan sols entre el mes de maig i juny d'enguany l'augment va ser d'un 0,7%, arribant a un cost mitjà de 1.334 €/m².

El delegat de la immobiliària Vivendex en la província de Tarragona, Anton Gil, considera que "amb Barcelona saturada i el contagi estès a tota la província, els demandants d'habitatge comencen a buscar una alternativa que els garanteixi un preu més assequible, bones connexions i proximitat amb el mar". A més, assenyala que l'escassetat de nous habitatges i en bon estat "ha portat tant a inversors, particulars i empreses a comprar propietats per reformar-les i després vendre-les renovades, el que també pot influir en l'augment de preus". "L'increment en el preu del lloguer ha motivat a moltes persones a optar per la compra d'habitatges, perquè el preu de venda a Reus encara no ha augmentat tant com a altres ciutats", comenta l'expert.

Districtes amb més demanda a Reus

Pel que fa als districtes de Reus, totes les zones han experimentat un increment del preu de l'habitatge, tot i que lleugerament desigual. Per exemple, la zona centre és la que més creix amb una variació anual de +10,5% i una mitja de 1.287 €/m². El districte de Ponent es posiciona com un dels més cars, amb un increment de +7,6% i una mitja de 1.493 €/m². I Llevant és el tercer barri que més creix, amb una crescuda de +5,7% i una mitja actual de 1.165 €/m².

Et pot interessar: