Instal·len reductors als contenidors d’orgànica de Reus per evitar que llencin altres residus

L’increment dels residus que es llencen al contenidor d’orgànica i que haurien d’anar en un altre dipòsit comporta un sobrecost extra per a la ciutadania de Reus d’uns 100.000 euros anuals. Per corregir aquesta tendència i generar un estalvi en la gestió dels residus, la regidoria de Via Pública ha pres mesures i ha començat ha instal·lar reductors de boca als contenidors d’orgànica per tal que només s’hi puguin llençar les bosses de la fracció que hi correspon, que són de mida més petita.

L’augment d’impropis ha coincidit amb el canvi de contracte de recollida de residus i neteja viària. Els nous contenidors van eliminar els reductors de boca que sí tenien els models anteriors, en considerar els índex i l’experiència de més de 20 anys amb contenidors de recollida de la fracció orgànica a la ciutat.

El resultat, però ha estat que els impropis en els contenidors de la orgànica ha crescut en un 20% des de 2022, fins a situar-se al 34,69% el 2023. Aquest fet incompleix la normativa estatal sobre residus, que fixa el percentatge màxim d’impropis al 20% des del 2022 i del 15% a partir de 2027.

Igualment, abocar residus que no toquen al contenidor de l’orgànica té conseqüències econòmiques. Amb preus de 2024 el cost del tractament de la fracció orgànica amb més del 30% d’impropis és de 129,62 euros per tona (101,81 euros/Tn el 2023) mentre que el cost amb un 15% d’impropis és de 75,86 euros per tona (72,73 euros/Tn el 2023). En conseqüència l’augment del nivell d’impropis ha representat un sobrecost d’uns 100.000 euros l’any.

Per reverir la tendència, s’han instal·lat reductors de boca circulars de 26 cm als contenidors d’orgànica de la ciutat per permetre llençar-hi únicament les bosses de la brossa de mida petita, específiques per dipositar-hi les deixalles orgàniques. L'import de la instal·lació d'aquests reductors ha estat de 58.050 €.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma que «la ciutadania de Reus ha de prendre consciència que fer correctament la recollida selectiva té evidents avantatges per al medi ambient i el futur econòmica, i que no fer-ho té, a més costos econòmics extraordinaris per a la ciutat».

Et pot interessar