Pallarès: «Guaita va prometre el canvi, però no avisà que era a pitjor»

«La gestió de l’actual govern de PSC, ERC i Ara fa que la ciutat estigui millor que fa un any?». Teresa Pallarès, portaveu de Junts per Reus i cap de l’oposició, començà la conferència compartint aquesta pregunta amb el públic. La seva resposta fou contundent: no.

«Som conscients que falla l’engranatge principal de la maquinària», expressà. Pallarès afegí que el govern tripartit «no rutlla i va en direcció equivocada», una afirmació que li genera «tristesa». «En campanya, la que ara és alcaldessa (Sandra Guaita) va prometre l’hora del canvi, però no ens va avisar que aquest canvi era a pitjor», rematà.

Pallarès es presentà a El Círcol per analitzar com ha estat el primer any del mandat 2023-27, període en què la seva formació política ha hagut d’acceptar el paper d’oposició. La seva visió negativa dels primers dotze mesos de PSC, ERC i Ara fou justificada en tres «canvis que ja són ben visibles i tangibles: avui dia, els reusencs paguem més impostos, patim més delinqüència i disposem de menys serveis públics».

La portaveu de Junts considerà que el govern ha fallat «en el fons» i en «les formes». No només ha adoptat un «rumb erroni», sinó que «no té en compte l’opinió dels reusencs». Pallarès recordà les protestes contra la pujada dels tributs i les al·legacions presentades contra les ordenances fiscals, la lluita de la comunitat educativa per evitar el tancament d’una línia a l’Escola La Vitxeta i la clausura de la Residència de Gent Gran de Reus, l’ICASS. «Guaita no ha fet la feina que toca com a líder per defensar els interessos de la ciutadania», asseverà Pallarès, qui subratllà que «les bones paraules serveixen de poc si no van acompanyades de fets».

En aquesta línia, va assegurar que l’executiu està seguint amb la població «el mateix patró que es va repetint amb els grups de l’oposició». «El govern ha instal·lat un estil polític de menyspreu de l’oposició: no ens informa, no ens escolta i no té cap voluntat d’arribar a acords amb nosaltres», lamentà. «Aquesta actitud deteriora la cultura política de la ciutat, que es basava en el diàleg, la implicació i els projectes», va prosseguir.

Pallarès criticà que l’executiu «tampoc té una visió clara de la ciutat» i considera que «només s’executen per inèrcia aquells projectes que vam deixar planificats el govern anterior», com el complex de la Hispània o la promoció de pisos de protecció social a Mas Iglesias. «Algú posarà la primera pedra, però nosaltres ho vam impulsar», remarcà.

Tampoc s’estigué de recordar les «discrepàncies internes que sense cap contemplació han fet públiques», com les declaracions de la primera tinent d’alcaldessa, Noemí Llauradó (ERC), qui afirmà que el model del PSC «porta Reus a l’estancament». «Transmet poca seriositat i una trista imatge que la ciutat no mereix», expressà. Pallarès acabà afirmant que continuarà amb la voluntat de «servir la ciutat» i que es treballarà «de manera rigorosa, constructiva, amb la mà estesa al govern i a la gent, en benefici de la gent».

