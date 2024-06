Eva Miranda: «Només vaig viure a Reus dos anys, però quan ets de Reus, ho ets per tota la vida»

Com t’arriba l’encàrrec de fer el pregó de Sant Pere i com el reps?

«Un dia, el vicerector de personal de la universitat on treballo em demana si li pot donar el meu telèfon a l’alcaldessa de reus. Li dic que sí i, al cap de poc, em truca la Sandra Guaita i m’explica que contacta amb mi perquè estan molt interessats a promoure la figura de la dona científica. I quan em demana de fer el pregó, em quedo completament descol·locada. Mai hauria pensat a fer un pregó i, de fet, no n’he fet mai cap abans... Després de mirar agendes, vaig veure que m’ho podia organitzar, i vaig acceptar. Em va fer moltíssima il·lusió. La primera reacció va ser pensar que és un gran honor. La segona, mirar qui havia fet el pregó abans, i comprovar que el nivell era altíssim».

Com has afrontat aquest encàrrec, tan allunyat del que fas habitualment?

«L’he començat a escriure en paper, tinc les idees, però no el tinc acabat i, coneixent-me, li donaré moltíssimes voltes. Espero tenir-lo fet dissabte 22. He mirat alguns dels pregons anteriors, però no massa».

Quina pregonera ens trobarem? Una dona, una reusenca, una científica... Una mica de totes?

«El punt de partida és el d’una dona reusenca. Després, també hi haurà la dona científica. I m’agradaria parlar de la creativitat i de Gaudí. Una altra cosa que m’agradaria incloure és un fet personal, i és que jo vaig néixer a Reus, però molt aviat me’n vaig anar a viure a Lleida. Així i tot, sempre m’han dit: Si ets de Reus, ho ets per tota la vida. Per tant, el meu discurs serà el d’una persona que viatja molt, però que és de Reus, encara que ja no hi tingui casa. Finalment, també vull parlar de Reus com a ciutat d’acollida. I de la festa, clar, perquè és un pregó de Festa Major».

Quins lligams et queden amb la ciutat?

«Jo vaig néixer a Reus perquè el meu pare hi estava destinat, per la feina. Hi vaig viure fins als dos anys, i després ens en vam anar a Lleida. Ara ja no hi tenim ningú, però sí que tinc família a Cornudella. També havia passat molts estius a Salou».

Per tant, no va ser a Reus on es va despertar la teva vocació científica.

«Si els que hem nascut a Reus, sempre serem de Reus, puc dir que va ser allà on es va despertar, perquè de molt petita ja m’ho passava molt bé fent matemàtiques. També m’agradava molt llegir i escriure, la literatura, i quan vaig haver de decidir què faria, vaig optar per les matemàtiques. Però penso que, d’alguna manera, igual que passava amb Gaudí i la seva creativitat, la ciència no són només 2 + 2. La creativitat també és molt important».

En quin moment estem pel que fa a la presència i visibilització de la dona en l’àmbit científic?

«Les coses estan canviant, però també és veritat que la pandèmia ens ha fet fer passes enrere. Hi ha estudis que apunten que, durant la crisi sanitària, els homes van millorar la producció científica, mentre que les dones la van empitjorar, perquè nosaltres som cuidadores de pares i fills, i ens vam sobrecarregar. Però també és cert que en els últims anys s’han fet passos de gegant, tot i que encara se n’han de fer més. A Catalunya, per exemple, les dones científiques són molt més visibles que en llocs com França, o en els països nòrdics, on per tradició els sous són més alts i les dones no han treballat tan fora de casa perquè les famílies no ho necessitaven. Als països mediterranis hi ha més tradició que la dona treballi, i això fa que no es vegi tant l’impacte. Però encara hi ha molta feina per fer, així que estaré molt orgullosa de fer aquest discurs».

Aquests dies molts joves estan escollint estudis universitaris. Què els diries als nois i noies que es plantegen estudiar Matemàtiques?

«Endavant, no ho dubteu. Si us agraden les matemàtiques, llançeu-vos-hi. Ara és un bon moment per captar més matemàtiques i matemàtics. Necessitem moltes vocacions científiques: durant la pandèmia s’ha vist, més que mai, que la ciència és fonamental. I si algun d’aquests joves vol parlar-ne amb mi, que em vingui a buscar el dia del Pregó».

