Una beguda de Festa Major 100% reusenca

A parts iguals, vermut i Plim —Fantasia de Fruites, Font de Fruites—. Aquesta és la recepta per elaborar la beguda típica de la Festa Major de Reus, un elixir únic que gaudeix d’una cercavila exclusiva per degustar-lo i defugir del protocol: el Masclet. Fou el 2001 que l’orquestra La Padrina ideà la combinació, amb la voluntat d’oferir un producte que es vinculés amb la capital del Baix Camp i, alhora, una alternativa d’oci al jovent. «També és un punt d’entrada a la Festa Major», explica el Col·lectiu El Masclet.

Començaren sent «poquets» els que gaudien de la poció i, avui dia, són centenars les persones que s’aglutinen a la plaça del Mercadal cada Festa Major per intentar alçar-se amb la preuada bota. D’antuvi es llançaven plenes, però d’uns anys ençà s’entreguen buides i cal omplir-les en els punts de venda repartits a la cercavila. «És una beguda que porta alcohol i no és l’objectiu que els menors acabin consumint el Masclet», expliquen des de l’entitat.

La Cercavila del Masclet ha esdevingut un dels actes més concorreguts del calendari reusenc, fins al punt que l’organització ha apostat per canviar-ne el recorregut per a l’edició del present Sant Pere, per fer-la circular per carrers «una miqueta més amples, per evitar que l’aglomeració de gent sigui aclaparadora».

Dilluns 24 de juny, esclatada la Tronada, la cercavila encetarà a la plaça del Mercadal i resseguirà el carrer de les Galanes, el raval de Santa Anna i el carrer Monterols; un trajecte que el col·lectiu espera que generi un ambient que pugui ser «més per al gaudi de tothom, tant per als entremesos —entitats de la Festa Major hi participen amb els seus elements— com per a la gent». De fet, l’organització desitja que les colles siguin partícips de la celebració amb «un punt festiu diferent dels esdeveniments més protocol·laris, que puguin ser més esbojarrats».

El Masclet es podrà provar durant la cercavila, a Barraques, a les barres d’activitats i vermuts de la Festa Major i als establiments col·laboradors que llueixin el distintiu Aquí es ven Masclet. El somni seria que els locals disposessin de l’elixir durant tot l’any i que, durant el calendari festiu, s’oferís a un preu reduït, «simbòlic», «perquè en lloc de fer-te una cervesa o un vermut, diguis ‘em faré un Masclet’». «El nostre objectiu és que quan diguis ‘Festa Major’, també diguis ‘anem a fer un Masclet’», tanca el col·lectiu.

