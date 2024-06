L’Ajuntament de Reus prorroga les autoritzacions dels mercats de Marxants 15 anys més

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus ha aprovat prorrogar les autoritzacions per l’ocupació temporal per a la venda sedentària dels mercats ambulants de Marxants per un període de 15 anys. Aquestes finalitzaven el 7 d’octubre de 2025.

En el cas de Reus, aquest acord afecta més de 90 parades: el 75% de les autoritzacions dels mercats setmanals a l’entorn del Mercat Central –dilluns i dissabtes laborables– i al 90% de les autoritzacions del mercat de Marxants que es fa els dimecres al matí al Mercat del Carrilet. La resta d’autoritzacions no acaben el 2025 ja que són fruits de concursos posteriors.

La decisió municipal ve motivada perquè en el cas dels Marxants de Reus, l’Ajuntament a través de l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis ja va endreçar i reorganitzar completament els tres mercats setmanals l’estiu de 2020, arran de la reobertura després de la pandèmia de la COVID-19. Aquest redisseny va suposar la reducció de gairebé el 50% de la superfície de venda però mantenint el 75% de paradistes, gràcies a la reducció proporcional de les parades més grans.

El resultat encara és vigent: ara els mercats setmanals de Reus són molt menys densos, més segurs i agradables per als clients, amb passadissos més amples i més espai a l’interior de les parades. Amb el canvi també es va millorar la mobilitat de vianants i vehicles a l’entorn dels mercats de Marxants.

