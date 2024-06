Comerciants del carrer Major de Reus denuncien la falta de protecció pels actes de foc de Sant Pere

Comerciants del carrer Major es van reunir amb representants de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Reus ahir al migdia a la Casa Rull per tractar les queixes dels comerços davant dels possibles desperfectes que les actuacions de foc de Sant Pere poden causar en els aparadors dels negocis.

En aquesta reunió, des de la regidoria es van exposar les diverses línies de treball que s’estan portant a terme i, a més, es va argumentar el perquè l’Ajuntament de Reus no es fa càrrec de la instal·lació dels cartons protectors. «Fins al 2022 l’Ajuntament havia tingut la deferència de fer-se càrrec del cost de la instal·lació dels cartons protectors, una cosa que no passava a cap altra ciutat», destaca Oriol Nicolau Tell, director-gerent de ReusCultura.

La instal·lació comportava un cost de 6.000 euros que, segons el director, «ara ens estalviem i podem destinar a alguna altra cosa de la festa». A més, la regidoria també assegura que pels actes del seguici petit i de les processons dels dies 28 i 29 de juny s’utilitzarà una pirotècnia sense titani que «com a molt embrutarà, però no causarà cap desperfecte». Així i tot, continuen recomanant l’ús dels cartons protectors.

No obstant això, els comerciants consultats pel Diari Més consideren que no és acceptable que els treguin aquest servei: «No entenem que un acte organitzat de manera pública recaigui la responsabilitat dels desperfectes sobre el particular». A la vegada, els comerciants consideren que «del pressupost ha de sortir tot, els diners per la pirotècnia, protecció civil, bombers, policia i també per a protegir els comerços».

Per un altre costat, remarquen que «no estem en contra de la festa, tot el contrari. Estem a favor que se celebri Sant Pere, que com més gran i bonica sigui la festa millor i que passin pel carrer Major, però als comerços ens estan deixant desprotegits, ja que, si després hi ha un desperfecte, ens tocarà pagar a nosaltres».

La solució definitiva

Des de la regidoria de Cultura plantegen com a solució definitiva a aquesta situació la instal·lació de lones protectores, una mesura que ja han provat en alguns comerços i que, actualment, treballen en la licitació per estendre-ho a la resta. «Aquestes lones s’instal·laran i els comerços podran desplegar-les amb una maneta, de manera que els aparadors quedaran protegits.

A més, aniran decorades amb elements festius del seguici i amb motius del negoci corresponent, per la qual cosa també faran bonic durant aquell moment festiu», explica Oriol Nicolau Tell. Actualment, s’està treballant en la licitació pública per a la instal·lació d’aquestes lones que preveuen que tingui un cost aproximat d’entre 20.000 i 30.000 euros. A més, també s’està valorant l’opció que la despesa no tan sols s’afronti des de la regidoria de Cultura, sinó també des de Promoció de Ciutat.

Per la seva banda, els comerciants es mostren escèptics davant d’aquesta proposta: «Fa més de dotze anys parlant de les lones i encara no les hem vist. Tan sols les tenen uns pocs negocis, però aquí som molts».

