Reus es vesteix de gala per reconèixer l’excel·lència als Premis Gaudí Gresol

Gemma Mengual, els germans Torres, Aina Clotet, Raquel Sans, Tatxo Benet, Peter Vives... FiraReus va posar ahir la catifa vermella per rebre les estrelles guardonades en la dissetena edició dels Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i l’Excel·lència, que distingeixen persones destacades per la seva trajectòria, els seus mèrits i la seva «vàlua i dedicació». «Són exemples per a la societat», destacà el president de la Fundació Gresol, Emili Correig.

Amb una desena de discursos replets d’anècdotes i reflexions, l’ovació més eixordadora i sostinguda en el temps fou dedicada al doctor Joaquim Enseñat, el darrer a pronunciar mot. Expressà que sentia que començava «perdent 3-0 el partit», però la remuntada es consumà amb el record dels «nostres malalts», que dipositen la seva confiança —i la seva vida— en mans dels metges. Prengué un moment per recordar els atacs a hospitals en conflictes bèl·lics i apel·là a recuperar la consciència, «que és el que diferencia els animals de les persones».

Després de l’acte, va tenir lloc un sopar solidari en benefici de l’Associació Antian, que lluita contra la mutació del gen ADSL, una malaltia rara i minoritària. La Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca de l’Hospital Vall d’Hebron, juntament amb l’entitat, han iniciat una investigació per atraure l’atenció sobre l’afectació i aconseguir recursos per desenvolupar i aplicar nous tractaments terapèutics amb tecnologies capdavanteres. «La solidaritat ens fa sentir més a prop d’aquesta realitat humana que, per minoritària, no és menys important», tancà Correig.

Els guanyadors dels Premis Gaudí Gresol 2024 són:

Ana Vallés, per Lideratge Empresarial

Montse Guàrdia, per Tecnologia i Innovació

Tatxo Benet, per Lideratge en Comunicació Audiovisual

Aina Clotet, per Televisió

Raquel Sans, per Periodisme

Sergio i Javier Torres, per Gastronomia

Glòria Canals, per Catalana Il·lustre

Gemma Mengual, per Esport

Peter Vives, per Cinema

Dr. Joaquim Enseñat, per Medicina

