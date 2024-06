Emili Correig: «Si algú mira la llista dels premiats s’adona que són gent excel·lent i notòria»

Amb només fixar-nos en un dels cognoms dels premis ja ens dona una pista del que pretenen representar.

«Per nosaltres Gaudí és un personatge d’una notorietat i excel·lència extraordinària i és el que premiem en aquests premis. Aleshores, qui millor que Antoni Gaudí, que va tenir aquestes característiques, que doni el nom als premis».

Com es decideixen els deu premiats?

«Nosaltres a la Fundació Gresol tenim un jurat que valora aquestes característiques dels personatges i que siguin reconegudes, per tant, acabem filant molt prim. I també volem que aquestes persones el vinguin a buscar, perquè és bonic pels assistents de la gala poder veure aquestes persones que normalment no ens les trobem pel carrer. A més, enguany serà la dissetena edició, el que vol dir que haurem entregat 170 guardons, i si algú mira la llista dels 170 premiats s’adona que realment són gent que mereixen ser qualificats d’excel·lents i notoris».

Imagino que no és una tasca fàcil.

«Gens fàcil, anem d’un any per l’altre. Acabes un any i ja estàs pensant en el vinent. A més, succeeix que tu marques un dia en què es farà la gala i resulta que aquella persona que vols premiar et respon que aquell dia no podrà assistir. I com que nosaltres no volem enviar el premi, sinó que el que volem és que hi sigui i ens pugui oferir un petit discurs que vagi més enllà d’un agraïment i ens doni un missatge. Aleshores, decidim deixar-ho per l’any vinent perquè entenem que és una persona que s’ho mereix, però per nosaltres és imprescindible comptar amb la seva presència».

Per què és tan important aquesta presència i missatge del premiat?

«La seva presència perquè és una persona difícil de coincidir. I el missatge perquè, si han rebut un premi com aquest, significa que diran coses interessants».

Destacaries algun premiat d’enguany o que en tinguis moltes ganes d’escoltar el seu discurs?

«Es fa difícil escollir un d’entre els deu. Crec que tots són molt destacats. Potser escolliria al Dr. Joaquim Enseñat perquè és de Reus. És un neurocirurgià molt important, nascut i format a Reus i que és reconegut per tot el món per les seves tècniques d’operació mínimament invasiva. Però tots són molt interessants, ara esmento aquest perquè és de casa, res més».

Reus ha donat molts perfils notoris i excel·lents?

«Jo penso que sí i començant per l’arquitecte que dona el nom als premis. Crec que a tots ens entusiasma de poder parlar de persones així de Reus».

Com d’important és que uns premis com aquests es portin a terme a Reus?

«Tot i que la fundació és de Reus, sempre diem que l’entitat representa a la Catalunya Nova, que va des del Llobregat fins a l’Ebre. I moltes activitats les fem itinerants, com la Jornada Econòmica que fa tres anys que la fem a Tarragona, però també ho hem fet a moltes poblacions com el Vendrell, a Salou, a Tortosa i a moltes poblacions, així que volem donar un caràcter itinerari. Els premis hem fet les disset edicions a Reus, tot i que potser un dia canviem».

Imagino que aquesta itinerància busca teixir simpaties dins del territori.

«Totalment. Volem ser gent oberta que no estiguem només tancats. Volem estar oberts i fer coses a casa».

Hi ha molts premis relacionats amb el món de la comunicació.

«Així és, premiats com la Raquel Sans, el Tatxo Benet o l’Aina Clotet. Enguany hem potenciat bastant aquest aspecte. Hem potenciat molt aquest sector perquè la comunicació és essencial. Gràcies a aquests professionals podem estar assabentats de l’actualitat i, a més, vivim en un món en què el que no es diu no existeix, per tant, el que existeix s’ha de dir. També procurem intentar que hi hagi representativitat tant per part d’homes com de dones».

És difícil construir aquesta paritat entre els premiats?

«Gens, perquè hi ha molta excel·lència i notorietat entre les dones. El problema és que aquestes no estan tan reconegudes, però si t’interesses a buscar no és difícil de trobar-ne, i això ens agrada».