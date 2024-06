L’Ajuntament de Reus treballa en una reforma integral del carrer del Doctor Ferran

L’Ajuntament de Reus invertirà 2,1 milions d’euros en el manteniment de la via pública en aquest 2024. Aquest pla recull actuacions específiques en diverses localitzacions de la ciutat com arreglar voreres, passos de vianants, asfalt, parcs per a gossos, jocs infantils, jardineria i rajoles guia. Un pla d’inversions que el regidor de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, ha qualificat «d’ambiciós» i assegura que per al govern «una de les prioritats és el manteniment de la via pública».

A més, afirma que les mesures s’han pres d’acord amb l’escolta activa de la ciutadania i seguint criteris tècnics. «Actualment, els plans directors estan en diferents fases, alguns ja tenim la redacció del projecte, d’altres ja estem en fase de redacció de la licitació, així que en les setmanes vinents es publicaran bona part de les licitacions dels diferents projectes», explica el regidor. Per un altre costat, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, puntualitza que «hi ha moltes altres accions pel que fa a la via pública, però enguany hem prioritzat aquestes perquè des del punt de vista tècnic són les més urgents».

Mesures en concret

La mesura més important de tot el pla és la remodelació del carrer del Doctor Ferran amb una partida pressupostària de 450.000 euros. Actualment, el projecte de reforma integral s’està redactant, i Marcos comenta que «en aquell carrer hi ha una escola (General Prim), per tant, també pacificarem l’entorn escolar amb un arranjament del carrer amb noves voreres més amples, arbrat i nova il·luminació».

Per un altre costat, el pla també contempla l’asfaltatge de carrers amb el paviment en mal estat amb un pressupost de 367.000 euros que implicarà zones com el carrer d’Antoni Rius, l’avinguda dels Països Catalans, el passeig dels Platans, entre altres. A la vegada, es preveu la renovació de les zones de jocs infantils a la plaça d’Europa i el parc del Trenet amb una partida de 240.000 euros i una inversió de 225.000 euros dedicats a jardineria, amb actuacions importants a la plaça de la Llibertat i el parc Gandhi.

A més, també es contemplen 208.730 euros pel pla d’arranjament de voreres i millora de l’accessibilitat a zones com l’avinguda de Marià Fortuny o la rotonda de la Pastoreta i 200.000 euros es destinaran a la substitució dels llums per models LED més eficients al tomb de ravals, a la Riera de Miró i altres carrers. L’alcaldessa considera que, tot i que l’actuació al carrer Doctor Ferran és la més notòria, totes les accions del pla «són igual d’importants i necessàries».

Per la seva banda, el regidor de Via Pública preveu que les diferents accions esperen poder-se veure portades a terme entre l’any 2024 i 2025: «L’asfaltatge és un projecte que ja està redactat i que ara passarà a licitació, així que ho veurem aquest 2024. Jocs infantils també és un dels projectes bastant avançats i també part del tema de la il·luminació. Nosaltres ens esforçarem perquè estiguin enllestits com més aviat possible».

Instal·lació de rajoles guia

El pla també contempla la col·locació de rajoles guia en diferents punts de la ciutat. Aquestes serveixen per guiar a les persones invidents o amb poca capacitat visual de diferents elements al carrer. Aquestes es col·locaran gràcies a un estudi fet conjuntament entre l’Ajuntament de Reus i la Fundació la Once. Les localitzacions escollides són el passeig de Mata, el passeig de Sunyer, plaça de les Oques, plaça de la Llibertat, avinguda de Marià Fortuny, plaça de la Patacada, entre altres.

