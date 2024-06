La CUP presenta una denúncia a Inspecció de Treball per la Hispània

El grup municipal de la CUP ha presentat una denúncia davant d’Inspecció de Treball arran de la detecció que «no s’estan respectant les mesures de seguretat laboral» en el desenvolupament del projecte de la Hispània, en paraules de la portaveu, Mònica Pàmies.

La regidora va comentar ahir, tot fent balanç del primer any del mandat 2023-27, que els treballadors haurien d’anar protegits amb màniga llarga, mascareta i ulleres per la contaminació de sòl i aigua, segons determina una anàlisi externa, unes mesures que haurien vist que s’han incomplert.

Pàmies especificà que el document concreta que la contaminació pot produir-se no només via respiratòria, sinó també a través del contacte de la pols amb la pell. «Hem vist treballadors sense cap protecció, no són condicions de treball acceptables», asseverà, tot afegint que els treballadors s’han d’anar tornant cada 60 dies.

«Dubtem molt que Garcia Riera —l’adjudicatària del contracte d’obres— tingui una borsa de treball per seguir el ritme de cada 60 dies canviar l’equip», plantejà la regidora. Diari Més ha intentat contactar amb l’Ajuntament i l’empresa per conèixer la seva versió, però, al tancament de l’edició, no ha obtingut resposta.

La CUP també valorà el primer any del trinomi conformat per PSC, ERC i Ara Reus al govern de la ciutat, dotze mesos d’una opció «continuista» en què ha destacat la «manca de transparència», començant per unes comissions informatives que «no serveixen per informar». Pàmies va criticar que s’està desviant «tot» a Junta de Govern Local. En el mandat anterior, «ens queixàvem que ens enterraven en documentació; ara, ens trobem el contrari», lamentà la portaveu cupaire.

En aquesta direcció, els regidors Mònica Pàmies i Arnau Martí acusaren l’executiu d’anar «improvisant calendaris», de forma que regna una «sensació de descontrol». Martí assenyalà que el govern «s’omplia la boca de dir ‘volem treballar amb l’oposició’, però ens hem trobat una falta de transparència enorme», tot remarcant que quan el grup municipal aplica el paper de «corcó», moltes vegades es responen les peticions amb expressions com «això no toca», «és competència de la Generalitat i no podem fer res», «ja ho valorarem» o «no sé la resposta ara mateix, li passarem per escrit». Així mateix, digué que es deneguen «per sistema» les mocions que «requeririen feina o que poden fer perillar l’statu quo».

«És la perspectiva d’un desengany», lamentà. A més, els cupaires denunciaren la manca d’inversió en la xarxa d’aigua de boca i de clavegueram, atès que es requeririen 25 milions d’euros i 60 milions, respectivament, per tenir-les «en condicions».