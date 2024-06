La VI Festa dels Indians i el Modernisme arriba del 14 al 16 de juny al Parc Samà

Els propers dies 14,15 i 16 de juny el Parc Samà celebra la Festa dels Indians i el Modernisme, que aquest any compleix la sisena edició. En aquesta ocasió el Jardí Històric de Cambrils retrà un homenatge a la música cubana amb un concert molt especial el dissabte dia 15 a les 20 hores.

L'artista convidat, gràcies a la col·laboració amb la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), és Papa Orbe, compositor, cantant, arranjador i productor musical nascut a Santiago de Cuba, i el seu grup Los Científicos del Sabor. Aquest concert s'integra en una nova edició del cicle El Jardí Sonor.

A més d'aquest concert estel·lar, la música cubana sonarà amb un grup en directe durant tot el cap de setmana, al matí de 12 a 14 hores, i a la tarda de 17 a 19. També hi haurà animació per a les famílies amb visites teatralitzades i guiades per un grup d'actors que inclouen un test de canya de sucre plantada al parc. Tindran lloc divendres 14 de 12 a 14 hores, i dissabte i diumenge de 12 a 14 hores, i de 17 a 19 hores.

En la sisena edició, Parc Samà inaugurarà l'edifici més representatiu i singular entre els destinats a albergar l´antic parc zoològic. Es tracta de La Moneria, que al seu dia va servir per albergar micos, concretament entre 1890 i 1935.

Es tracta d'un edifici recent restaurat que ocupa 40 metres quadrats, amb dues torres cobertes per una teulada a quatre aigües que s'adorna amb ceràmica esmaltada i policromada. Avui dia alberga diferents espècies de petites psitàcies.

Ambient indià

Amb l'objectiu de fomentar que l'ambient de l'època impregni tots els aspectes de la jornada, el Parc Samà anima els visitants a gaudir d'aquesta festa vestits amb roba que rememori l'estètica dels indians antics.

De fet, el parc oferirà un descompte del 50% a l'entrada a les persones que hi acudeixin vestides de blanc. Durant els dos dies, el jardí obrirà les portes des de les 10 del matí fins a les 20 hores. El dissabte a les 20 hores se celebrarà el concert de Papa Orbe i els Científics del Sabor, que tindrà un 50% de descompte pels visitants de dia de divendres i dissabte.

Cicle El Jardí Sonor

El concert servirà per iniciar la programació de la V edició del cicle El Jardí Sonor, que aquest any es desplega a vuit espais espectaculars de la Costa Daurada: el mateix Parc Samà de Cambrils, el Santuari de Montferri, l'Amfiteatre, les Muralles del Parc Arqueològic i el Fòrum de la Colònia de Tarragona, la Plaça d'Altafulla i la Nou de Gaià.

El festival aplega un gran elenc d'artistes participants entre els quals destaquen Mishima, Guillem Roma, Papa Orbe i els Científics del Sabor i Alba Carmona. La combinació d'aquests magnífics espais i una selecció eclèctica de música fa que la cinquena edició d'El Jardí Sonor es perfili com una cita ineludible al calendari cultural i turístic de la Costa Daurada.

El Jardí Històric del Parc Samà acollirà un segon concert el dia 20 de juliol, a càrrec d'Alba Carmona, una de les veus més destacades de flamenc contemporani, en una vetllada a l'aire lliure que s'espera íntima i emotiva.

Els visitants dels dies 14 i 15 tindran les entrades amb un 50% de descompte sobre el preu habitual. Es venen en línia a 12 euros per als adults i 10 per als nens de 6 a 15 anys.

La vinculació del Parc Samà amb la creació artística i el patrimoni històric de la província de Tarragona no és nova; ja l'any passat es van inaugurar amb motiu d'aquesta festa diversos panells explicatius sobre Poblet i la Ruta del Cister, la Tàrraco romana, els Castells, la Catedral i els conjunts medievals de Montblanc i Siurana, Gaudí i el Modernisme, la Cartoixa de Scala Dei i la cultura del vi, o el Paisatge dels Genis (Casals, Miró i Picasso), entre d'altres actius turístics de primer nivell.

Et pot interessar