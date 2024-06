Ramon Oliveras i Jordi Gener guanyen el 48è Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus

La parella de paletes de Vilobí d'Onyar (Gironès) formada per Ramon Oliveras i Jordi Gener ha estat la guanyadora del 48è Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus, que s'ha celebrat aquest dissabte al Passeig Prim de Reus amb la participació de quinze parelles vingudes principalment de les comarques de Tarragona i de Girona.

Oliveras, de 81 anys, i Gener, de 52 anys, han superat per un marge molt ajustat els guanyadors de la darrera edició del concurs, la parella també de Vilobí d’Onyar integrada per Josep Ribes i Josep Maria Vila, que finalment s’ha endut el segon lloc. Oliveras ja havia guanyat en anteriors edicions el concurs de paletes, com ara l’edició de 2018, que es va celebrar al Parc de Sant Jordi.

En tercer lloc s’ha classificat la parella formada per Esteve Vilella i Josep Maria Gràcia, de l’empresa Tramuntana, de Riudellots de la Selva. El primer premi per una parella local o agremiada ha estat per als professionals de Construccions Vinaixa, Enrique Serrano i Israel Bosch.

Els guanyadors del concurs han rebut els premis i els diversos regals de les empreses patrocinadores de mans de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; el regidor d’Empresa, Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Reus, Oscar Subirats; el president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Anton Sentís, i el director del concurs, Aleix Plana.

La parella guanyadora, que s’ha endut 1.200 euros del primer premi, tenia quatre hores per executar la peça secreta que ha preparat el director del concurs, Aleix Plana, i que s'ha pogut veure en una reproducció que servia de guia als participants.

En aquesta ocasió, Plana ha preparat un exercici que tractava de reproduir una part parcial de les cúpules de la porta d’entrada de l’Institut Pere Mata de Reus, obra de Lluís Domènech i Montaner.

Plana ha explicat que la reproducció d’aquesta construcció no era de les més complicades que s’han fet en els últims concursos, però sí que exigia una gran destresa en el replanteig i, sobretot, molta habilitat en la col·locació de les peces.

Finalment, la majoria de les 15 parelles concursants han pogut finalitzar aquesta reproducció amb més o menys encert. Enguany, una altra de les novetats del concurs és que les parelles participants també s’han encarregat de valorar la feina que feien els altres professionals, a banda del jurat que sempre fa la valoració.

El Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus ha comptat enguany amb el patrocini especial de la Fundació Laboral de la Construcció, les empreses Mausa i Bigmat; la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, i també l’esponsorització d’una vintena d’empreses.

Durant tot el matí, el concurs al Passeig Prim ha despertat una gran expectació entre les persones que se l'han trobat i també entre molts professionals del sector que s'han acostat, com és tradició, a seguir el desenvolupament de la prova per comprovar com ho feien els paletes que, en la seva majoria, han enllestit la peça en una jornada en la qual la climatologia ha acompanyat i no ha fet la calor d’altres edicions.

