El passeig Prim de Reus acollirà un Concurs de Paletes

Al Concurs de Paletes de Reus hi participaran 15 parelles.Ajuntament de Reus

Reus viurà de nou una nova edició del Concurs Intercomarcal de Paletes, en aquesta ocasió l’edició 48, aquest dissabte 8 de juny a partir de les 9:00 h. Enguany, aquesta competició que es fa cada dos anys i que organitza el Gremi de la Construcció del Baix Camp, se celebrarà al Passeig Prim, en concret en el tram que va del carrer alcalde Joan Bertran fins a la plaça de la Pastoreta.

En aquesta ocasió i gràcies al patrocini especial de la Fundació Laboral de la Construcció i a les empreses Big Mat i MAUSA i la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, l’organització ha plantejat premis més elevats per tal d’impulsar la participació i el nivell dels professionals.

La parella guanyadora s’endurà 1.200 euros i també diversos obsequis. La segona parella obtindrà 800 euros i la tercera, s’endurà un premi de 500 euros. El jurat també contempla un primer premi per la parella local de 400 euros. Per últim, tots els participants rebran una compensació econòmica de 200 euros per parella.

Aquesta mateixa setmana, l’organització ha confirmat la presència de 15 parelles que competiran per endur-se aquests premis. Es tracta de professionals de la construcció procedents d’arreu de Catalunya i també amb la meitat dels participants de les empreses del mateix Gremi de la Construcció. El director del concurs, Aleix Plana, s’ha mostrat satisfet per l’interès a participar i preveu «un concurs molt igualat que ha de demostrar l’ofici de tots aquests professionals davant del públic».

El concurs

Com sempre, caldrà construir un element o fer un treball propi de l'art de mestre de cases, els materials seran ceràmics normals i se'n subministrarà la quantitat necessària. El jurat facilitarà als participants un plànol de l'obra a realitzar a escala 1:10.

El plànol contindrà la planta, els alçats i les seccions necessàries per definir l'obra, amb les mides bàsiques acotades, la descripció de les instruccions que es considerin oportunes i també una perspectiva aclaridora. A cada parella se li lliurarà, a l'hora assenyalada per començar el concurs, en aquest cas les nou del matí, una còpia del plànol, el qual s'haurà mantingut en secret fins aquell moment. Cada parella construirà la peça dins l'espai acotat, amb els materials subministrats.

En qualsevol cas, el concurs s'allargarà durant un període màxim de 4 hores. Posteriorment, el jurat, integrat per professionals en actiu, membres de l'organització, arquitectes i especialistes, seran els encarregats de supervisar la feina dels paletes i de puntuar el resultat final que els sigui lliurat. El lliurament de premis tindrà lloc al mateix Passeig Prim al voltant de les 14:00 h.

Et pot interessar