Villablanca ensenya l’aposta per l’artteràpia en la 10a edició de la Festa de les Famílies

Es van dur a terme diferents tallers de manualitats i un mural i un ‘collage’ per convidar totes les famílies i persones assistents a expressar-se i divertir-se amb l’art.Cedides

Els centres d’atenció a les persones amb discapacitat o malaltia mental de Villablanca i Bellissens van celebrar dissabte la 10a edició de la Festa de les Famílies amb 450 famílies. Enguany van posar l’accent en l’artteràpia i en el foment de l’art com a forma d’expressió i comunicació per als usuaris.

En aquest sentit, la 10a Festa de les Famílies es va dur a terme entorn l’exposició Art i Natura distribuïda pels jardins del centre, i es van fer diferents tallers per convidar a les famílies a expressar-se i divertir-se amb l’art.

La directora assistencial del centre, Àngels Ortega, va agrair «la il·lusió i el treball dels professionals, especialment de la Comissió d’activitats lúdiques, per a fer possible una diada tant reeixida», sense oblidar «la complicitat i la confiança de les famílies a l’hora de compartir experiències com aquesta amb els residents».

Per la seva banda, el president de la Fundació Villablanca, Marcel Rosich, va recordar la tasca que es fa des del centre en la recerca sobre la discapacitat internacional, i va anunciar la convocatòria d’un premi de pintura amb el que «volem impulsar el potencial dels usuaris».

En el seu torn, el president de Pere Mata, Joan Amigó, va agrair l’àmplia representació municipal a la festa «per la importància de la feina que es fa a Villablanca de cures especials i específiques per les 600 persones ateses aquí, que és casa seva».

