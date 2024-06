La Professó de Corpus tanca la festa a Reus

Des de molt abans de l’inici de la Professó de Corpus, la plaça de Sant Pere estava plena de gom a gom. A l’espai, el protagonisme se l’enduia l’Àliga, lluent amb el seu plomatge daurat i atraient l’atenció de totes les càmeres i mirades.

Tot estava a punt per començar quan, a dos quarts de vuit del vespre, les portes de la Prioral es van obrir de bat a bat. Els assistents es van arramblar, obrint un passadís al seguici religiós.

Aquest l’encapçalava la creu processional, seguit de representants de les confraries amb els penons i estendards i els infants que celebraven la primera comunió.

Quan tots aquests van sortir de l’edifici, l’Àliga va alçar el vol per fer el ball solemne curt que donava el tret de sortida a la professó, mentre la plaça es convertia en un mar de mòbils que intentaven captar les millors imatges per, probablement, ser publicades als perfils de xarxes socials dels reusencs.

En finalitzar el ball, els ciutadans van començar a aplaudir mentre sonaven les campanes de la Prioral, per després convertir-se en un campi qui pugui.

Alguns van decidir acompanyar el seguici en el seu recorregut, mentre d’altres pujaven el carrer Major per recol·locar-se en altres indrets per on passava la professó i, els que tenien la sort de viure pel costat, treien el cap pel balcó per veure l’espectacle des d’una posició privilegiada.

Altres elements festius també van fer acte de presència, com els nans, que feien saltirons alegrement i saludaven a tots els nens. Seguits de la Mulassa, amb pas solemne i rítmic.

Darrere d’aquesta, els gegants ballaven al ritme de les gralles, fent girs com baldufes. I, per tancar la professó, l’Àliga dansava mentre el públic l’animava en tot moment.

