El trasllat de l’ICASS, esglaonat pel govern i «dramàtic» per alguns usuaris

Les famílies i usuaris de la residència de l’avinguda del Segle XX de Reus i el Departament de Drets Socials continuen estant en posicions totalment contraposades. Per un costat, des del Govern asseguren que el trasllat d’usuaris s’està portant a terme «sense incidències i de manera esglaonada» i d’acord amb les preferències expressades prèviament per part de les famílies, mentre que portaveus de les famílies i treballadors asseguren que s’està vivint com un drama.

«Tot aquest procés s’està vivint amb molta angoixa tot plegat. No sé quants han marxat ja, però aquí cada dia marxa gent i se’n van tots plorant», descriu una de les portaveus i treballadora de la residència. A més, també assegura que «se’ls ha coaccionat i pressionat durant aquestes últimes setmanes perquè marxin. Posen l’excusa de què hi ha problemes estructurals en l’edifici, però encara no hem vist cap informe tècnic que ho acrediti. No hi ha hagut cap mena de diàleg».

Per la seva banda, el Govern ho justifica afirmant que les obres no són compatibles amb el servei. A més, per garantir les places en altres residències, des del departament s’ha ampliat el conveni vigent amb l’Ajuntament de Reus per posar en marxa la quarta planta a la residència Horts de Miró, amb un total de 29 places. «La voluntat de Drets Socials és reforçar el parc de places públiques perquè l’afectació de les obres a la residència Segle XX tingui el menor impacte possible», afirmen en un comunicat.

14 MEUR que no convencen

El Govern va aprovar el passat dimarts l’encàrrec de la reforma integral de la residència a Infraestructures.cat amb una partida pressupostària de 14 milions d’euros. Amb aquesta acció, des del departament es volia refermar el compromís assolit amb usuaris, familiars i personal del centre i blindar les obres.

No obstant això, ni aquesta suma important de fons públics ha estat capaç de convèncer als usuaris i familiars: «Des de les famílies això no s’ho creu ningú i mantenim la mateixa postura fins que no hi hagi res per escrit. No sabem què es farà ni què passarà, no hem vist cap projecte fins ara».

A més, la portaveu assenyala que és tan important saber el què es farà en les obres, com el que passarà posteriorment: «Volem que si es torna a obrir sigui una residència totalment pública. No desitgem que es repeteixin situacions com la de Roger de Llúria, en què la residència és de titularitat pública, però després la gestió és privada, que és el que sospitem que pot passar».

Situació dels treballadors

Per una altra banda, la situació de la plantilla estaria resolta des del punt de vista del Departament, ja que aquest va assolir un acord amb els representants per ser traslladats a altres residències. A més, aquest trasllat també es fa de manera gradual, en funció del ritme de trasllats dels residents.

No obstant això, aquesta és la situació pels treballadors directes de la residència, però no per aquells que ho són indirectes. «Per exemple, serveis com el de cuina o de neteja no són treballadors de la residència, sinó que són d’una empresa externa. Aquests no se’ls trasllada a un altre lloc, sinó que es queden directament sense feina», denuncia contundentment la portaveu.