Continua el trasllat dels usuaris de la residència de Reus a altres places públiques

Les 53 persones usuàries de la residència de gent gran Segle XX de Reus ja s’han començat a traslladar a d’altres places públiques del Camp de Tarragona, d’acord amb les preferències expressades per les famílies. Es tracta d’una mesura temporal mentre duri la rehabilitació integral de l’edifici.

Els trasllats van començar a principis de maig i s’allargaran previsiblement fins a finals de juny. Fins ara, 18 residents ja han passat a ocupar places públiques en altres recursos. Els trasllats s’estan fent sense incidències, de manera esglaonada i planificada, segons les preferències manifestades pels familiars.

Una part de les persones usuàries de la residència Segle XX han escollit el centre Horts de Miró, de titularitat municipal i ubicat a la mateixa ciutat. Concretament, a data d’avui s’hi han instal·lat 4 persones i es preveu que les properes setmanes s’hi sumin 9 residents més. Per fer-ho possible, el Departament ja ha ampliat el conveni vigent amb el consistori reusenc i finança les 29 places de la planta 4a d’Horts de Miró, que fins ara no estava activa. Aquestes places noves s’estan ocupant temporalment per les persones usuàries traslladades de la residència pública de Reus que han escollit aquest centre, així com per nous ingressos de persones que es troben en llista d’espera.

Pel que fa a les 5 persones usuàries del centre de dia que comparteix espai amb la residència Segle XX, s’han atès també de manera individualitzada. En un primer moment, el Departament va proposar el trasllat a un altre recurs d’atenció diürna, però finalment algunes famílies van expressar la voluntat d’ingressar a un centre residencial. És per això que, d’acord amb les preferències dels familiars, s’ha cercat una solució per cada cas i ja s’ha resolt el trasllat de 4 usuaris.

La voluntat de Drets Socials és reforçar el parc de places públiques perquè l’afectació de les obres a la residència Segle XX tingui el menor impacte possible. En aquest sentit, a banda de la nova planta d’Horts de Miró, el Departament està activant també noves plantes a la residència pública de gent gran la Mercè, de Tarragona. Així, un cop finalitzada la rehabilitació integral de la residència Segle XX es preveu que les places amb finançament públic del Camp de Tarragona s’hagin incrementat.

Pel que fa al personal, el Departament va assolir un acord amb representants de les treballadores i part de la plantilla ja està desenvolupant la seva tasca en altres residències. La mobilitat del personal s’està fent també de manera gradual en funció del ritme de trasllats dels residents.

D’altra banda, aquesta setmana el Govern ha aprovat encarregar la reforma integral de la residència a Infraestructures.cat i destinar-hi una partida pressupostària de 14 milions d’euros. D’aquesta manera, Drets Socials blinda les obres a la residència i referma el compromís assolit amb usuaris, familiars, personal del centre i amb el municipi.

