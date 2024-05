Més de 2.000 infants omplen el Mercadal per veure els gegants i menjar coca amb cireres

Més de 2.000 infants de Reus han omplert aquest matí la plaça del Mercadal per veure ballar els Gegants de Reus i menjar coca amb cireres. Des de l'Institut Municipal Reus Cultura s'han repartit un total de 2.500 coques i n'hi ha 3.200 de preparades per avui a la tarda, aquestes darreres gentilesa del Forn Sistaré, i que es repartiran entre tota la ciutadania.

La celebració del Corpus 2024 ha començat a Reus a les 9:30 h, des del Campanar, amb el Toc de Festa, a càrrec dels membres dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat. Al mateix temps, des de l'Ajuntament, han sortit en cercavila la Mulassa i els Gegants per recórrer els carrers de la ciutat i per oferir a tots els infants de les escoles, al mig de la plaça del Mercadal, les seves ballades.

També a partir de les 10:30 h s'ha obert al públic, a l'atri de Sant Sebastià, a la plaça del Castell, l'Ou com balla, que també es podrà veure a la tarda de les 17 a les 20.30 hores.

A les 19 h., a la plaça del Mercadal arribaran la Mulassa i els gegants per oferir les seves ballades al so de la música de les gralles i el timbal. Durant l’acte, hi haurà una degustació de coca amb cireres per a tothom, amb la col·laboració del Col·lectiu del Masclet i del Forn Sistaré.

