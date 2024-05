La Setmana Internacional dels Arxius oferirà diverses activitats a Reus

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, celebrat el 9 de juny, Reus celebra del 3 a l’11 de juny la Setmana Internacional dels Arxius amb diverses activitats. La regidora de Bon Govern i Transparència, Montserrat Flores, afirma que «és una setmana que els arxius de tot Catalunya aprofitem per donar a conèixer la documentació que acollim i fer valdre la feina i investigacions que es fan».

La primera activitat al dia 3 de juny presentarà els plànols de Reus de l’arquitecte Antoni Moliner, una documentació que va ser donada fa unes setmanes pel Fons Bofarull-Vilar i que es presenta per primera vegada al públic. Seguidament, el dimarts 4 de juny s’oferirà la conferència Els capellans obrers. Antifranquisme i Església, amb la col·laboració de Carrutxa. Aquest servirà per conèixer la resistència passiva que va oferir l’església de base davant la repressió franquista.

El dimecres 5 de juny es portarà a terme una xerrada-taller sobre escriptura medieval i elaboració de tinta, a càrrec d’Ariadna Queralt. En aquesta activitat els participants coneixeran com es produeix la tinta i podran aprendre a escriure amb aquesta. El dia 6 de juny, el Dr. Daniel Piñol, catedràtic per la Universitat de Barcelona, oferirà la conferència Com iniciar-se en la lectura de documents d’arxiu medievals i moderns, que servirà com a iniciació per a poder llegir textos d’un arxiu.

Novament amb la col·laboració de Carrutxa, l’11 de juny hi haurà la conferència Contra la pau de Franco. L’Aplec de Paretdelgada de la Selva del Camp del 1964, a càrrec de l’etnòleg Salvador Palomar. Aquest va ser un moment històric on es va criticar que la pau de Franco era una «pau falsa», i l’acte comptarà amb documentació relacionada.

Flores assegura que els documents que es podran veure en algunes de les activitats programades tenen un valor històric «en la mesura que ens ajuda a conèixer algun aspecte del passat». «Per exemple, sobre l’Aplec de Paretdelgada no es podien escriure certes coses, però es poden intuir si llegeixes alguns textos, i conèixer la rellevància d’aquells fets. I, per una altra banda, els plànols ens permeten conèixer un Reus que no hem vist, però que s’estava definint en aquella època a mitjan segle XIX, i ens permet saber el perquè d’algunes decisions que es van prendre», destaca la regidora.

