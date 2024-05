Detenen al sospitós de causar l'incendi del Coll de l'Alba de Tortosa

Els Mossos d'Esquadra han detingut, aquest matí, un home acusat de provocar, no intencionadament, l'incendi forestal del Coll de l'Alba de Tortosa, que ha cremat 87,6 hectàrees entre la tarda i vespre d'ahir.

El sospitós és un home de 43 anys i de nacionalitat de kiribatiana, una república d'illes a l'Oceà Pacífic, treballador d'una explotació de la vora. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'incendi forestal per imprudència.

L'home treballava per al propietari d'una finca de la zona que s'estava desermant. Després de descontrolar-se-li la crema de rames d'olivera va fugir del lloc amb bicicleta.

Segons confirmen fonts policials, tot i disposar del permís per a la crema no va prendre les mesures de prevenció requerides per a aquestes activitats

En veure la proliferació del foc, l'acusat va fugir de la zona. Fonts policials han explicat que s'ha complicat la recerca de l'individu perquè no té residència coneguda a Espanya.

L'arrest s'ha produït aquest dimecres al matí a l'estació de trens de l'Aldea.

Els Bombers, que encara treballen en els punts calents de l'incendi i mantenen 12 dotacions per assegurar el perímetre, van donar les flames per controlades ahir a les 11 hores del vespre després que afectessin gairebé 88 hectàrees de terreny.

